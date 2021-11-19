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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО боевики выдали более 1,4 млн оккупационных "паспортов" – офис украинского омбудсмена

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Боевики "ДНР" выдали больше "паспортов", чем боевики "ЛНР"
Боевики "ДНР" выдали больше "паспортов", чем боевики "ЛНР"
Фото: dnr-live.ru

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили от оккупационных властей 1,42 млн так называемых паспортов, проинформировал 19 ноября офис украинского омбудсмена.

"В настоящее время численность лиц, получивших так называемые паспорта оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, составляет более 820 тыс. человек, на временно оккупированной территории в Луганской области – более 600 тыс. человек", – говорится в сообщении.

В офисе рассказали, что оккупанты собираются с 2022 года требовать наличие "паспорта" у каждого претендента на должность на "госслужбе".

"Отказ от получения "паспортов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях влечет ограничение прав лиц, в частности права на труд, получение социальных и пенсионных выплат, что является грубым нарушением принципов и норм международного права", – объяснили представители украинского омбудсмена.

Они рассказали, что Денисова "обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры по фактам нарушения законов и обычаев войны, в частности о принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Жителям ОРДЛО также выдают российские паспорта. В мае украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что таких документов на оккупированных территориях Донбасса выдали почти 600 тыс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Людмила Денисова, Донбасс, оккупация, паспорт, боевики, офис, госслужба, омбудсмен, ОРДЛО
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