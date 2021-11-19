В ОРДЛО боевики выдали более 1,4 млн оккупационных "паспортов" – офис украинского омбудсмена

"В настоящее время численность лиц, получивших так называемые паспорта оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, составляет более 820 тыс. человек, на временно оккупированной территории в Луганской области – более 600 тыс. человек", – говорится в сообщении.

В офисе рассказали, что оккупанты собираются с 2022 года требовать наличие "паспорта" у каждого претендента на должность на "госслужбе".

"Отказ от получения "паспортов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях влечет ограничение прав лиц, в частности права на труд, получение социальных и пенсионных выплат, что является грубым нарушением принципов и норм международного права", – объяснили представители украинского омбудсмена.

Они рассказали, что Денисова "обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры по фактам нарушения законов и обычаев войны, в частности о принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Жителям ОРДЛО также выдают российские паспорта. В мае украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что таких документов на оккупированных территориях Донбасса выдали почти 600 тыс.