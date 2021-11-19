В ОРДЛО боевики выдали более 1,4 млн оккупационных "паспортов" – офис украинского омбудсмена

"В настоящее время численность лиц, получивших так называемые паспорта оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, составляет более 820 тыс. человек, на временно оккупированной территории в Луганской области – более 600 тыс. человек", – говорится в сообщении.
В офисе рассказали, что оккупанты собираются с 2022 года требовать наличие "паспорта" у каждого претендента на должность на "госслужбе".
"Отказ от получения "паспортов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях влечет ограничение прав лиц, в частности права на труд, получение социальных и пенсионных выплат, что является грубым нарушением принципов и норм международного права", – объяснили представители украинского омбудсмена.
Они рассказали, что Денисова "обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой принять соответствующие меры по фактам нарушения законов и обычаев войны, в частности о принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Жителям ОРДЛО также выдают российские паспорта. В мае украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что таких документов на оккупированных территориях Донбасса выдали почти 600 тыс.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.