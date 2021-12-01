"Зеленский – предатель", "Выйди отсюда", "Ze game over". В центре Киева состоялась оппозиционная акция протеста. Фоторепортаж

Вечером 1 декабря в центре Киева состоялась акция протеста "Защити Украину – останови переворот", передает корреспондент издания "ГОРДОН"
. Акция началась около 19.00 на Майдане Незалежности. На установленной перед стелой сцене перед собравшимися, в частности, выступили бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус (он был ведущим мероприятия), лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
. Требования митингующих озвучил один из соорганизаторов акции, сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко. Он сказал, что собравшиеся настаивают на отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и "других агентов влияния РФ"; перевыборах в Верховную Раду; отставке президента Владимира Зеленского. Для достижения этих целей, по словам Гудыменко, оппозиция решила объединиться и создать координационный совет объединенной оппозиции
. "Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся", – сказал он. После митинга на Майдане Незалежности участники акции отправились к Офису президента (проход был свободен), а затем прошлись по правительственному кварталу. Под ОПУ Гудыменко сказал, что митингующие "не будут делать тот шаг, которого от нас ждут [президент РФ Владимир] Путин, Зеленский и все другие". "Единственное, что нас удерживает от более серьезных действий, – это исключительно то, что мы граждане Украины и патриоты Украины... Но все держится на очень тонкой грани", – предупредил он. Центр Киева частично был перекрыт, на улицах дежурило много правоохранителей. В целом в акции, по оценкам журналистов, приняло участие несколько тысяч человек. Они держали в руках плакаты "Зеленский – предатель", "Выйди отсюда"
, "Будешь изменять жене, а не Украине", "Причина развода – измена!", "Ze game over" и другие. В полиции заявили
, что мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.