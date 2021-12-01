"Зеленский – предатель", "Выйди отсюда", "Ze game over". В центре Киева состоялась оппозиционная акция протеста. Фоторепортаж

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец (крайний слева), бывший врефракционный народный депутат Борислав Береза (второй справа), народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе (справа). Фото: Леонід Ємець / Facebook

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец (крайний слева), бывший врефракционный народный депутат Борислав Береза (второй справа), народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе (справа). Фото: Леонід Ємець / Facebook

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