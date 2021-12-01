Митингующие на Майдане договорились о создании координационного совета объединенной оппозиции для "штурма позорной зеленой пока что власти"

Первым об этом со сцены заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. Он раскритиковал власти, в частности, за распространение информации о подготовке государственного переворота. Турчинов назвал эту информацию "фейком" и "бредом".
"СБУ открывает фактовое дело. Министр иностранных дел [Дмитрий Кулеба] рассказывает нашим партнерам о том, что это тайна, но это готовится. Премьер [Денис] Шмыгаль пугает страну этим переворотом. Друзья, они выглядят как болваны, они унижают страну. Наши стратегические партнеры перестанут с ними общаться", – считает Турчинов.
По его мнению, угроза госпереворота "исходит с улицы Банковой", где находится Офис президента.
"Потому что украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, который они хотят натянуть на свои слабые плечи. Украинцы не голосовали за ложь и предательство, которые они хотят сейчас продвинуть через переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – сказал Турчинов.
В этих условиях, по его мнению, оппозиции нужно объединяться и требовать перевыборов в парламент.
"Нам надо определяться, что делать с этой властью. Я убежден, что все мы проголосуем за досрочное прекращение полномочий этой власти. И начать нужно с продажной Верховной Рады. Это возможно. Даже через референдум. Если надо будет собрать подписи, мы соберем их. Мы отправим вон Верховную Раду и изберем новую, настоящую, патриотическую, которая способна сформировать правительство, которое остановит этот перманентный зеленый кризис", – отметил политик.
Для этого, по его мнению, оппозиционные демократические силы должны объединиться.
"Именно потому пришло время для создания координационного совета объединенной оппозиции, которая поведет патриотов-украинцев на штурм этой позорной зеленой пока что власти. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией и украинскими законами", – заверил Турчинов.
После этого перед митингующими выступил один из соорганизаторов акции, глава партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко.
Он сказал, что акция объединила "консерваторов, либералов, националистов, парламентскую оппозицию и общественные объединения".
"Потому что мы сели и договорились между собой, чтобы не потерять нашу страну. Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся, – сказал Гудыменко. – Украине нужна власть, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией, прессой, армией и народом, против олигархов, а не за них".
Он зачитал меморандум акции, среди требований оппозиции:
Озвученные требования митингующие встретили скандированием: "Зелю геть!"
"Оппозиционные силы готовы взять на себя ответственность за управление страной и исправлять ошибки власти. Мы инициируем создание координационного совета украинской оппозиции, которая будет направлять усилия парламентских и внепарламентских сил в духе единства и взаимопонимания. Мы призываем все государственные силы к совместному формированию такой платформы. Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантическую интеграцию", – зачитал Гудыменко.
Он не уточнил, какие именно силы готовы войти в координационный совет объединенной оппозиции, но на акции были партийные флаги "Европейской солидарности", "Национального корпуса", "Демократичної сокири", организации "Брати по зброї". Кроме того, со сцены к митингующим обращались бывшие депутаты от "Народного фронта" и лидер партии "Голос", нардеп Кира Рудик.
Перед акцией центр Киева частично перекрыли, улицу Крещатик сделали пешеходной. В центре города много правоохранителей.
Агентства "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" оценивали количество участников акции в 2 тыс. Организаторы и полиция пока свои данные не публиковали.
После озвучивания меморандума митингующие отправились под Офис президента, где накануне начали устанавливать каток.
Предыдущий раз активисты проводили акцию в Киеве 21 ноября. Под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента.
На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Ермака "мощным человеком" и сказал, что не собирается его увольнять.
Следующую акцию они анонсировали 1 декабря. "Сейчас мы хотим объединить все гражданское общество и всю проукраинскую политическую оппозицию по этому вопросу. Большинство людей, с кем мы общаемся, соглашаются, что, если Зеленский между Украиной и Ермаком выбирает Ермака, очевидно, такому президенту не место на должности. То есть тогда речь пойдет уже о пребывании Зеленского на должности", – сказал накануне акции Гудыменко.
Во время пресс-марафона Зеленский также заявил, что на 1 декабря в Украине якобы готовился переворот. Он сказал, что не будет делиться подробной информацией, но заявил, что к перевороту может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель.
За прошедшую почти неделю украинские власти не предъявили доказательств подготовки переворота.
Накануне сегодняшней акции, которую после заявления Зеленского в соцсетях в шутку называют "переворотом", организаторы настаивали, что она будет носить мирный характер.