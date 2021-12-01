ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Митингующие на Майдане договорились о создании координационного совета объединенной оппозиции для "штурма позорной зеленой пока что власти"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оценке журналистов, на акцию собралось несколько тысяч протестующих
По оценке журналистов, на акцию собралось несколько тысяч протестующих
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Участники акции протеста, которая проходит на Майдане Незалежности в Киеве, договорились создать координационный совет объединенной оппозиции для смены власти, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первым об этом со сцены заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. Он раскритиковал власти, в частности, за распространение информации о подготовке государственного переворота. Турчинов назвал эту информацию "фейком" и "бредом". 

"СБУ открывает фактовое дело. Министр иностранных дел [Дмитрий Кулеба] рассказывает нашим партнерам о том, что это тайна, но это готовится. Премьер [Денис] Шмыгаль пугает страну этим переворотом. Друзья, они выглядят как болваны, они унижают страну. Наши стратегические партнеры перестанут с ними общаться", – считает Турчинов.

По его мнению, угроза госпереворота "исходит с улицы Банковой", где находится Офис президента. 

"Потому что украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, который они хотят натянуть на свои слабые плечи. Украинцы не голосовали за ложь и предательство, которые они хотят сейчас продвинуть через переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – сказал Турчинов. 

В этих условиях, по его мнению, оппозиции нужно объединяться и требовать перевыборов в парламент. 

"Нам надо определяться, что делать с этой властью. Я убежден, что все мы проголосуем за досрочное прекращение полномочий этой власти. И начать нужно с продажной Верховной Рады. Это возможно. Даже через референдум. Если надо будет собрать подписи, мы соберем их. Мы отправим вон Верховную Раду и изберем новую, настоящую, патриотическую, которая способна сформировать правительство, которое остановит этот перманентный зеленый кризис", – отметил политик. 

Для этого, по его мнению, оппозиционные демократические силы должны объединиться. 

"Именно потому пришло время для создания координационного совета объединенной оппозиции, которая поведет патриотов-украинцев на штурм этой позорной зеленой пока что власти. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией и украинскими законами", – заверил Турчинов. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6772870962730465

После этого перед митингующими выступил один из соорганизаторов акции, глава партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко. 

Он сказал, что акция объединила "консерваторов, либералов, националистов, парламентскую оппозицию и общественные объединения". 

"Потому что мы сели и договорились между собой, чтобы не потерять нашу страну. Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся, – сказал Гудыменко. – Украине нужна власть, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией, прессой, армией и народом, против олигархов, а не за них".

Он зачитал меморандум акции, среди требований оппозиции: 

  • отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и "других агентов влияния Российской Федерации";
  • перевыборы в Верховную Раду;
  • отставка президента Владимира Зеленского.

Озвученные требования митингующие встретили скандированием: "Зелю геть!"

"Оппозиционные силы готовы взять на себя ответственность за управление страной и исправлять ошибки власти. Мы инициируем создание координационного совета украинской оппозиции, которая будет направлять усилия парламентских и внепарламентских сил в духе единства и взаимопонимания. Мы призываем все государственные силы к совместному формированию такой платформы. Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантическую интеграцию", – зачитал Гудыменко. 

https://www.facebook.com/sokyra.space/videos/279313727490292/

Он не уточнил, какие именно силы готовы войти в координационный совет объединенной оппозиции, но на акции были партийные флаги "Европейской солидарности", "Национального корпуса", "Демократичної сокири", организации "Брати по зброї". Кроме того, со сцены к митингующим обращались бывшие депутаты от "Народного фронта" и лидер партии "Голос", нардеп Кира Рудик. 

Перед акцией центр Киева частично перекрыли, улицу Крещатик сделали пешеходной. В центре города много правоохранителей. 

https://www.facebook.com/nick.tymchenko1/posts/4371486472980920

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4577079768995783

Агентства "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" оценивали количество участников акции в 2 тыс. Организаторы и полиция пока свои данные не публиковали.  

https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov/posts/4605750166177633

После озвучивания меморандума митингующие отправились под Офис президента, где накануне начали устанавливать каток

Контекст:

Предыдущий раз активисты проводили акцию в Киеве 21 ноября. Под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента. 

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский назвал Ермака "мощным человеком" и сказал, что не собирается его увольнять. 

Следующую акцию они анонсировали 1 декабря. "Сейчас мы хотим объединить все гражданское общество и всю проукраинскую политическую оппозицию по этому вопросу. Большинство людей, с кем мы общаемся, соглашаются, что, если Зеленский между Украиной и Ермаком выбирает Ермака, очевидно, такому президенту не место на должности. То есть тогда речь пойдет уже о пребывании Зеленского на должности", – сказал накануне акции Гудыменко

Во время пресс-марафона Зеленский также заявил, что на 1 декабря в Украине якобы готовился переворот. Он сказал, что не будет делиться подробной информацией, но заявил, что к перевороту может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Ахметов обвинения Зеленского назвал "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – подчеркнул предприниматель. 

За прошедшую почти неделю украинские власти не предъявили доказательств подготовки переворота.

Накануне сегодняшней акции, которую после заявления Зеленского в соцсетях в шутку называют "переворотом", организаторы настаивали, что она будет носить мирный характер

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Верховная Рада, протесты, Александр Турчинов, Руслан Демченко, Майдан Незалежности, Владимир Зеленский, государственный переворот, Национальный корпус, Европейская солидарность, Андрей Ермак, Кира Рудик, Юрий Гудыменко, Демократична сокира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла Хатчинс
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
"Роскошь ей к лицу". Звезда "Великолепного века" Узерли станцевала в бриллиантах перед камерой
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
Бойфренд 55-летней Холли Берри показал фото актрисы в сексуальных позах
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Ударил кулаком, а затем начал душить". Титулованная дзюдоистка Пино показала лицо после того, как была избита тренером в своем доме
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
"Излучаете блеск". 19-летний сын Бекхэма показал свою девушку
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
Трудились 10 мастеров, вес – 15 кг. Украинка Неплях показала национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фото
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Очень вкусно на ужин". Простой и быстрый рецепт мясного хлеба из филе, муки и кефира
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Слишком сексуальный уровень". Солистка TamerlanAlena снялась в кружевном секси-белье
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Титьки", "Как будто сейчас в рот даст". Водонаева без бюстгальтера раздвинула ноги перед мужчиной на стуле
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
"Ты для меня все". Хью Джекман умилил сеть поздравлением жены в день рождения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (477369)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (263440)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (172618)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (134566)
5
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (78896)
6
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (78849)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (53648)
8
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (47418)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS