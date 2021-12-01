Митингующие на Майдане договорились о создании координационного совета объединенной оппозиции для "штурма позорной зеленой пока что власти"

По оценке журналистов, на акцию собралось несколько тысяч протестующих Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Первым об этом со сцены заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. Он раскритиковал власти, в частности, за распространение информации о подготовке государственного переворота. Турчинов назвал эту информацию "фейком" и "бредом".

"СБУ открывает фактовое дело. Министр иностранных дел [Дмитрий Кулеба] рассказывает нашим партнерам о том, что это тайна, но это готовится. Премьер [Денис] Шмыгаль пугает страну этим переворотом. Друзья, они выглядят как болваны, они унижают страну. Наши стратегические партнеры перестанут с ними общаться", – считает Турчинов.

По его мнению, угроза госпереворота "исходит с улицы Банковой", где находится Офис президента.

"Потому что украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, который они хотят натянуть на свои слабые плечи. Украинцы не голосовали за ложь и предательство, которые они хотят сейчас продвинуть через переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – сказал Турчинов.

В этих условиях, по его мнению, оппозиции нужно объединяться и требовать перевыборов в парламент.

"Нам надо определяться, что делать с этой властью. Я убежден, что все мы проголосуем за досрочное прекращение полномочий этой власти. И начать нужно с продажной Верховной Рады. Это возможно. Даже через референдум. Если надо будет собрать подписи, мы соберем их. Мы отправим вон Верховную Раду и изберем новую, настоящую, патриотическую, которая способна сформировать правительство, которое остановит этот перманентный зеленый кризис", – отметил политик.

Для этого, по его мнению, оппозиционные демократические силы должны объединиться.

"Именно потому пришло время для создания координационного совета объединенной оппозиции, которая поведет патриотов-украинцев на штурм этой позорной зеленой пока что власти. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией и украинскими законами", – заверил Турчинов.

После этого перед митингующими выступил один из соорганизаторов акции, глава партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко.

Он сказал, что акция объединила "консерваторов, либералов, националистов, парламентскую оппозицию и общественные объединения".

"Потому что мы сели и договорились между собой, чтобы не потерять нашу страну. Это и есть самый большой страх власти: они разваливаются, а мы объединяемся, – сказал Гудыменко. – Украине нужна власть, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией, прессой, армией и народом, против олигархов, а не за них".

Он зачитал меморандум акции, среди требований оппозиции:

отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и "других агентов влияния Российской Федерации";

перевыборы в Верховную Раду;

отставка президента Владимира Зеленского.

Озвученные требования митингующие встретили скандированием: "Зелю геть!"

"Оппозиционные силы готовы взять на себя ответственность за управление страной и исправлять ошибки власти. Мы инициируем создание координационного совета украинской оппозиции, которая будет направлять усилия парламентских и внепарламентских сил в духе единства и взаимопонимания. Мы призываем все государственные силы к совместному формированию такой платформы. Мы начинаем бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти и возвращение Украины на путь реформ, освобождение оккупированных территорий и евроатлантическую интеграцию", – зачитал Гудыменко.

Он не уточнил, какие именно силы готовы войти в координационный совет объединенной оппозиции, но на акции были партийные флаги "Европейской солидарности", "Национального корпуса", "Демократичної сокири", организации "Брати по зброї". Кроме того, со сцены к митингующим обращались бывшие депутаты от "Народного фронта" и лидер партии "Голос", нардеп Кира Рудик.

Перед акцией центр Киева частично перекрыли, улицу Крещатик сделали пешеходной. В центре города много правоохранителей.

Агентства "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" оценивали количество участников акции в 2 тыс. Организаторы и полиция пока свои данные не публиковали.

После озвучивания меморандума митингующие отправились под Офис президента, где накануне начали устанавливать каток.