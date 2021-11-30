Под Офисом президента начали устанавливать каток, двор оградили забором

Под Офисом президента в третий раз устанавливают каток Фото: censor.net

Двор возле Офиса президента оградили металлической сеткой, во дворе разложили материалы, из которых рабочие монтируют каток.

Фото: censor.net

В прошлом году под Офисом президента также начали монтировать каток 30 ноября. В позапрошлом, 2019-м – 12 декабря.

После инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года территорию возле Офиса президента на Банковой открыли для пешеходов. Там регулярно проходят митинги и акции протеста.

После саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года Зеленский заявил, что жалеет о своем решении открыть территорию у Офиса президента. "Правда, невозможно работать, потому что они там кричат, гудят…" – сказал президент.

Каток под ОП начали открывать также при Зеленском, у предыдущих глав государства такой традиции не было.