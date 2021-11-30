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ПОЛИТИКА

Под Офисом президента начали устанавливать каток, двор оградили забором

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Под Офисом президента в третий раз устанавливают каток
Под Офисом президента в третий раз устанавливают каток
Фото: censor.net

На улице Банковой в Киеве под зданием Офиса президента 30 ноября, накануне акции протеста, начали монтировать каток. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Двор возле Офиса президента оградили металлической сеткой, во дворе разложили материалы, из которых рабочие монтируют каток.

Фото: censor.net
Фото: censor.net

В прошлом году под Офисом президента также начали монтировать каток 30 ноября. В позапрошлом, 2019-м – 12 декабря.

После инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года территорию возле Офиса президента на Банковой открыли для пешеходов. Там регулярно проходят митинги и акции протеста.

После саммита "Нормандской четверки" в декабре 2019 года Зеленский заявил, что жалеет о своем решении открыть территорию у Офиса президента. "Правда, невозможно работать, потому что они там кричат, гудят…" – сказал президент.

Каток под ОП начали открывать также при Зеленском, у предыдущих глав государства такой традиции не было.

Контекст:

1 декабря в Киеве пройдет акция протеста. Ее организаторы – объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции", а также партия "Демократична сокира". Они обвиняют власть в коррупции, имитации борьбы с олигархами, бездействии против угрозы со стороны РФ.

Эти же организаторы провели акцию протеста против политики власти 21 ноября, в годовщину Майдана. Они требовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, и обещали, в случае если этого не случится, выйти на бессрочный протест 1 декабря с требованием импичмента президента Владимира Зеленского. На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский отказался увольнять Ермака.

Соучредитель партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко заверил, что акция будет мирной, на ней "не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны". Изначально планировалось, что акция пройдет на Банковой, но позднее ее решили перенести на Майдан, где может собраться больше людей. Однако Гудыменко предупредил, что "возможны осадки и экскурсии на Банковую".

Теги: митинг, президент, Офис президента Украины, акции протеста, Движение сопротивления каитуляции, Юрий Гудыменко, Демократична сокира
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