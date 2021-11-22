"Выражался нецензурной бранью". На одного из лидеров "Демсокири" Гудыменко составили протокол за акцию под Офисом президента

"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера. Ну-ну", – написал он.

В видео на странице партии Гудыменко уточнил, что протокол "за мелкое хулиганство" ему вручили из-за того, что он нецензурно выражался во время акции.

"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно матюкался возле Банковой. В то же время мы видим, что представители этой службы [Нацполиции] совершили гораздо более серьезное преступление: они не допускали мирных граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", – прокомментировал политик.

Он пообещал оспорить протокол в суде и "спросить, что ужаснее": когда полиция не допускает граждан и "устраивает давку, в которой могут пострадать люди" или когда граждане нецензурно выражаются.

На сайте партии приводится также цитата из протокола. "21.11 приблизительно в 19.20 по адресу: улица Банковая, 6/8 гражданин Гудыменко Ю. В. во время мирной акции высказывался нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушил требования статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в нем.

Гудыменко также обратил внимание, что вручать ему протокол пришли шестеро полицейских и при этом в документе все равно были допущены грубые ошибки. В частности, как он сказал в в комментарии "Буквам", в качестве места его жительства указан адрес, который "он даже не знает, где находится".

Он также утверждает, что в ходе акции выругался один раз, когда во время его речи "полицейские начали давить людей и пришлось покричать на них".