Во время митинга у Офиса президента на арт-площадке пострадала фигура петуха

Арт-площадка открылась на Банковой, 11 в конце августа этого года Фото: president.gov.ua

"После эфира поехал на Майдан. Сходил к Администрации Президента. Тихо уже. Митингующих нет, полиции – несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?" – отметил он.

Калныш опубликовал фото арт-объекта. Судя по снимку, голова петуха лежит на площадке под окнами ОПУ.

В Офисе президента пока не прокомментировали ситуацию.

В Киеве у здания ОПУ на улице Банковой, 11 21 августа открылась игровая площадка, объекты которой созданы по мотивам произведений украинской художницы Марии Примаченко. В Офисе президента говорили, что площадка будет работать в течение осени.