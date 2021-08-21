У Офиса президента Украины открылась арт-площадка. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
В Киеве у здания Офиса президента 21 августа открылась игровая площадка, объекты которой созданы по мотивам произведений украинской художницы Марии Примаченко. Арт-площадка ориентирована на детей, взрослых, а также доступна для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства. Работы Примаченко были выбраны потому, что они иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит, отметили авторы проекта. Каждый объект функционален – это горка, качели или карусель. Внучка художницы Анастасия Примаченко отметила, что площадка получилась яркой и инклюзивной. Арт-площадка на улице Банковой, 11 будет работать в течение осени. Государственные средства на ее обустройство не использовались, подчеркнули в ОПУ.