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Под Офисом президента Украины начали обустраивать каток. Фоторепортаж

Сегодня 19.15

Во дворе перед Офисом президента Украины в Киеве начали обустраивать зимний каток, об этом сообщают "Буквы". Как отмечают журналисты, у здания ОП появились материалы для создания зимнего катка, а работники приступили к выполнению задания. Именно при президенте Владимире Зеленском впервые начали открывать каток под ОП – в прошлом году его обустройством занялись в середине декабря.

Теги: Киев, Украина, Офис президента Украины
 

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