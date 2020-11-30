Под Офисом президента Украины начали обустраивать каток. Фоторепортаж
Сегодня 19.15
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Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Во дворе перед Офисом президента Украины в Киеве начали обустраивать зимний каток, об этом сообщают "Буквы". Как отмечают журналисты, у здания ОП появились материалы для создания зимнего катка, а работники приступили к выполнению задания. Именно при президенте Владимире Зеленском впервые начали открывать каток под ОП – в прошлом году его обустройством занялись в середине декабря.
9 декабря в Париже после саммита "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жалеет о своем решении открыть территорию у Офиса президента, где в тот момент проходил митинг о "красных линиях" по ситуации на Донбассе. Сегодня стало известно, что во дворе Офиса президента будет каток.→
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