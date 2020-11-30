Под Офисом президента Украины начали обустраивать каток. Фоторепортаж

12 декабря, 2019 15.07

9 декабря в Париже после саммита "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жалеет о своем решении открыть территорию у Офиса президента, где в тот момент проходил митинг о "красных линиях" по ситуации на Донбассе. Сегодня стало известно, что во дворе Офиса президента будет каток.