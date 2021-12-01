Почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского – опрос

17,5% украинцев думают, что Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и сами стать олигархами Фото: president.gov.ua

36% опрошенных считают, что это популистский шаг главы государства с целью повышения своего рейтинга.

20,7% респондентов полагают, что под видом деолигархизации власть пытается взять под контроль телеканалы, принадлежащие крупным бизнесменам.

17,5% граждан думают, что таким образом Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и сами стать олигархами.

В то же время 18,1% украинцев предполагают, что деолигархизация – это шаг, который позволит Украине стать успешной.

Еще 18% опрошенных видят в этом искреннее желание руководства страны добиться справедливости.

15,4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.