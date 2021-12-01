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ПОЛИТИКА

Почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского – опрос

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17,5% украинцев думают, что Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и сами стать олигархами
17,5% украинцев думают, что Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и сами стать олигархами
Фото: president.gov.ua

Почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

36% опрошенных считают, что это популистский шаг главы государства с целью повышения своего рейтинга.

20,7% респондентов полагают, что под видом деолигархизации власть пытается взять под контроль телеканалы, принадлежащие крупным бизнесменам.

17,5% граждан думают, что таким образом Зеленский и его окружение хотят переделить собственность и сами стать олигархами.

В то же время 18,1% украинцев предполагают, что деолигархизация – это шаг, который позволит Украине стать успешной.

Еще 18% опрошенных видят в этом искреннее желание руководства страны добиться справедливости.

15,4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.

Теги: Украина, соцопрос, Владимир Зеленский, олигархи, КМИС
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