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Политолог Охотин считает, что следующим этапом деолигархизации станет наказание виновников "банкопада" 2014 года

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Петр Охотин: О том, что СНБО изучает историю "банкопада" 2014-го, озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто
Петр Охотин: О том, что СНБО изучает историю "банкопада" 2014-го, озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто
Фото: Petro Okhotin / Facebook

После санкций против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака на очереди у Совета нацбезопасности и обороны – виновные в банкротствах банков в 2014 году, написал в своем Facebook политический эксперт Петр Охотин. Он отметил, что СНБО сейчас активно анализирует деятельность бизнесменов Константина Жеваго, Олега Бахматюка, Николая Лагуна и экс-владельцев банка "Надра" – братьев Сегалей. Основное обвинение ко всем упомянутых олигархам – они занимались теневым банкингом, пишет политог.

"Деолигархизация в Украине является системным процессом. Взглянем на хронологию и увидим, что все идет по принципу: от тех, кто остро грозит стране, к тем, кто привел к сложной ситуации", – отметил он.

Эксперт напомнил, что в НБУ сумму долгов банков Бахматюка (VAB Банк, "Финансовая инициатива") перед государством оценивают в 29,3 млрд грн, по состоянию на осень 2021 года Нацбанк подал 48 исков к предприятиям, связанным с Бахматюком, и семь исков – к нему лично как к поручителю по кредитам рефинансирования.

Также Охотин процитировал экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая утверждала, что банк "Финансы и кредит" искусственно поддерживался за счет 6,4 млрд грн государственных денег еще в 2009–2010 годах. Сумма рефинансирования втрое превышала капитал банка, который составлял лишь 2 млрд. Кредитный портфель банка "Финансы и кредит" – 29 млрд грн, из которых 22 млрд (то есть 76%) – это кредиты компаний Жеваго.

Политтехнолог также напомнил, что в 2016 году компания KPMG провела аудит, согласно которому братья Илья и Вадим Сегали были названы главными виновниками банкротства банка "Надра", потому что вывели из банка около 22 млрд грн, или почти $3 млрд. В 2009 году Сегали были объявлены в розыск, но в 2014-м братья вернулись в Украину.

"О том, что СНБО изучает историю "банкопада" 2014-го, озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто. Основное подозрение ко всем упомянутым вероятным олигархам – то, что они занимались теневым банкингом. Юридически схемы были разработаны очень умело. Самому интересно, как СНБОУ разрубит этот гордиев узел", – заявил Охотин.

https://www.facebook.com/petro.okhotin/posts/6342857699090035

Контекст:

Во время кризиса 2012–2017 годов с украинского рынка было выведено 95 из 175 банков – более половины банковской системы. Фонд гарантирования вкладов выплатил их вкладчикам порядка 90 млрд грн возмещения. Для осуществления выплат в долг под рыночные 10–12% годовых было получено около 80 млрд грн: 20 млрд грн у НБУ и 59 млрд грн у Министерства финансов Украины.

Фонд на сегодняшний день полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – начисленные проценты.

Согласно данным НБУ, в течение 2014–2020 годов правление регулятора приняло 97 решений об отнесении банков к категории неплатежеспособных и их ликвидации. Большинство из них – в 2014–2015 годах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил 11 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть СНБО новый кейс о появлении в Украине олигархов после волны "банкопадов".

Теги: санкции, банки, СНБО, Константин Жеваго, VAB Банк, банкротство, Банк Финансы и кредит, Нацбанк, Олег Бахматюк, Петр Охотин, банк Надра, Илья Сегаль, Вадим Сегаль
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