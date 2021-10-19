Политолог Охотин считает, что следующим этапом деолигархизации станет наказание виновников "банкопада" 2014 года

Петр Охотин: О том, что СНБО изучает историю "банкопада" 2014-го, озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто Фото: Petro Okhotin / Facebook

"Деолигархизация в Украине является системным процессом. Взглянем на хронологию и увидим, что все идет по принципу: от тех, кто остро грозит стране, к тем, кто привел к сложной ситуации", – отметил он.

Эксперт напомнил, что в НБУ сумму долгов банков Бахматюка (VAB Банк, "Финансовая инициатива") перед государством оценивают в 29,3 млрд грн, по состоянию на осень 2021 года Нацбанк подал 48 исков к предприятиям, связанным с Бахматюком, и семь исков – к нему лично как к поручителю по кредитам рефинансирования.

Также Охотин процитировал экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая утверждала, что банк "Финансы и кредит" искусственно поддерживался за счет 6,4 млрд грн государственных денег еще в 2009–2010 годах. Сумма рефинансирования втрое превышала капитал банка, который составлял лишь 2 млрд. Кредитный портфель банка "Финансы и кредит" – 29 млрд грн, из которых 22 млрд (то есть 76%) – это кредиты компаний Жеваго.

Политтехнолог также напомнил, что в 2016 году компания KPMG провела аудит, согласно которому братья Илья и Вадим Сегали были названы главными виновниками банкротства банка "Надра", потому что вывели из банка около 22 млрд грн, или почти $3 млрд. В 2009 году Сегали были объявлены в розыск, но в 2014-м братья вернулись в Украину.

"О том, что СНБО изучает историю "банкопада" 2014-го, озвучивалось с начала сентября. Никто не забыт, ничто не забыто. Основное подозрение ко всем упомянутым вероятным олигархам – то, что они занимались теневым банкингом. Юридически схемы были разработаны очень умело. Самому интересно, как СНБОУ разрубит этот гордиев узел", – заявил Охотин.