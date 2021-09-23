Суд в Лондоне признал, что для наложения всемирного ареста на активы Жеваго оснований достаточно

Жеваго находится в розыске в Украине с октября 2019 года, его заочно арестовали Фото: zhevago.info

"Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", – заявил ФГВФЛ.

У суда не было сомнений в причастности Жеваго и остальных ответчиков по делу к нанесению банку ущерба, добавили в фонде.

"Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций. Ведь речь идет о миллиардах гривен, которые украинцы и государство потеряли в этом банке из-за примененных схем", – процитировала пресс-служба заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова.

В феврале этого года ФГВФЛ инициировал иск о взыскании $582,5 млн с Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Великобритании, которые были задействованы в операциях по выводу средств из банка. Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле этого года, напомнили в фонде.