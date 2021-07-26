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Жеваго арестован заочно – база данных МВД

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Жеваго находится в розыске в Украине с октября 2019 года
Жеваго находится в розыске в Украине с октября 2019 года
Фото: zhevago.info

Украинского бизнесмена, экс-нардепа, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго заочно арестовали.

Об этом свидетельствует информация в его карточке в базе Министерства внутренних дел среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года. 

15 июля 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск, но пресс-служба Жеваго опровергала это

Контекст:

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября 2019 года, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

10 июня 2020 года Печерский райсуд Киева вынес постановление, разрешающее арест Жеваго.

Жеваго – один из самых богатых людей в Украине. В списке "100 богатейших украинцев", составленном журналом "Forbes Украина", он с состоянием $2,4 млрд занимает третье место. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, арест, розыск, Константин Жеваго
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