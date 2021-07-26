Жеваго арестован заочно – база данных МВД

Жеваго находится в розыске в Украине с октября 2019 года Фото: zhevago.info

Об этом свидетельствует информация в его карточке в базе Министерства внутренних дел среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года.

15 июля 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск, но пресс-служба Жеваго опровергала это.