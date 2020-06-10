Суд вновь разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго

25 мая Киевский апелляционный суд отменил постановление, разрешающее арестовать экс-нардепа Константина Жеваго, которого подозревают в растрате средства банка "Финансы и кредит". 10 июня Печерский райсуд Киева вновь вынес постановление об аресте.

В декабре 2019 года НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго Фото: zhevago.info

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес постановление, позволяющее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Об этом 10 июня в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Держбюро расследований Александр Бабиков.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

25 мая 2020, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда Киева постановление, которое позволяет арест бывшего народного депутата. Прокуратура подала новое ходатайство, отмечает "Цензор.НЕТ".

Экс-нардеп находится в розыске в Украине. Жеваго включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования.

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на завод "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области призвал топ-менеджмент предприятия передать Жеваго, который является владельцев завода, чтобы он "вышел на связь".