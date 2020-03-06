Зеленский через гендиректора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Кременчуге Полтавской области завод "АвтоКрАЗ", который принадлежит разыскиваемому в Украине бизнесмену Константину Жеваго. Топ-менеджмент предприятия глава государства попросил поспособствовать установлению контакта с предпринимателем.

Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ" во время поездки в Кременчуг Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на завод "АвтоКрАЗ" в Кременчуге Полтавской области призвал топ-менеджмент предприятия передать собственнику Константину Жеваго, чтобы он "вышел на связь".

Видео, записанное во время посещения Зеленским завода, опубликовал Офис президента в Facebook.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать проблемы банкротства и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход", – сказал Зеленский генеральному директору завода Роману Черняку.

Президент призвал "вместе поработать" над решением этой проблемы.

"Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске. Думаю, ему нужно выйти на связь", – сказал Зеленский.

"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем государственные заказы", – вмешался министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В принципе, честно", – согласился президент.

Черняк рассказал главе государства, что в 2015–2016 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины 1000 автомобилей в год, но позже количество заказов упало, а с 2018-го они прекратились вообще, сообщает пресс-служба главы государства. Гендиректор призвал президента поддержать предприятие госзаказом. По его убеждению, техника завода может стать "хребтом украинской армии". Президент в ответ призвал предприятие работать над улучшением качества продукции, соблюдать сроки выполнения заказов и работать в направлении производства специальной техники для коммунальных предприятий, местных общин и частного сектора.

"АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства. Модельный ряд автомобильной техники предприятия включает около 40 базовых моделей и почти 350 модификаций. Предприятие принадлежит бизнесмену Константину Жеваго, активы которого журнал НВ оценивает в $744 млн (девятое место в рейтинге самых богатых украинце за 2019 год).

В настоящее время "АвтоКрАЗ" находится в процессе банкротства по иску "Ощадбанка", пишет издание The Page. Банк требует от предприятия 810,4 млн грн и из-за долга уже отсудил акции пяти заводов Жеваго.

Бизнесмен в Украине находится в розыске по делу о растрате средств банка "Финансы и кредит". В Государственном бюро Украины в ноябре 2019 года сообщили, что Жеваго уехал в одну из европейских стран.