ГБР сообщило, что Интерпол объявил экс-нардепа Жеваго в международный розыск. Его пресс-служба опровергла это

Интерпол объявил экс-нардепа в розыск по запросу ГБР. В пресс-службе Жеваго заявили о "заказном характере преследования" Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

В релизе не называется фамилия нардепа, однако по информации "РБК-Украина", речь идет о Константине Жеваго.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец АО "Банк "Финансы и кредит" организовал растрату $113 млн финансового учреждения. Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем", – отметили в сообщении.

После выполнения офшорной компанией обязательств иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, списав $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. В результате этого банк был признан неплатежеспособным, подчеркнули правоохранители.

Пресс-служба Жеваго заявила, что информация об объявлении в международный розыск не соответствует действительности. Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

Адвокаты экс-нардепа заявили, что официальных подтверждений заявления ГБР от Интерпола не поступало. На сайте организации также отсутствует соответствующая информация.

"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы неубедительны и требуют тщательного изучения", – отметили в пресс-службе.

В окружении экс-нардепа говорят, что Жеваго готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу.

"Судя по всему, власть в лице соответствующих исполнительных органов хочет поднять свой рейтинг и выдает желаемое за действительное, учитывая явно незаконный и заказной характер уголовного преследования господина Жеваго. Запущена очередная сплетня, чтобы дезинформировать его партнеров и ввести в заблуждение общественность", – заявили в пресс-службе.