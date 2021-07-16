ГБР сообщило, что Интерпол объявил экс-нардепа Жеваго в международный розыск. Его пресс-служба опровергла это

В релизе не называется фамилия нардепа, однако по информации "РБК-Украина", речь идет о Константине Жеваго.
"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец АО "Банк "Финансы и кредит" организовал растрату $113 млн финансового учреждения. Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем", – отметили в сообщении.
После выполнения офшорной компанией обязательств иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, списав $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. В результате этого банк был признан неплатежеспособным, подчеркнули правоохранители.
Пресс-служба Жеваго заявила, что информация об объявлении в международный розыск не соответствует действительности. Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".
Адвокаты экс-нардепа заявили, что официальных подтверждений заявления ГБР от Интерпола не поступало. На сайте организации также отсутствует соответствующая информация.
"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы неубедительны и требуют тщательного изучения", – отметили в пресс-службе.
В окружении экс-нардепа говорят, что Жеваго готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу.
"Судя по всему, власть в лице соответствующих исполнительных органов хочет поднять свой рейтинг и выдает желаемое за действительное, учитывая явно незаконный и заказной характер уголовного преследования господина Жеваго. Запущена очередная сплетня, чтобы дезинформировать его партнеров и ввести в заблуждение общественность", – заявили в пресс-службе.
Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года. Жеваго включен в базу Министерства внутренних дел как лицо, скрывающееся от досудебного расследования.
В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.
По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября 2019 года, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.
1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.
28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".
5 ноября тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.
10 июня 2020 года Печерский райсуд Киева вынес постановление об аресте Жеваго.