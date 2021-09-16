Факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго по всему миру – Совет общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физлиц

"В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания GateleyLegal. Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбранные ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка "Финансы и кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема по контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем – Frold Project Limited", EastroadCommerce LLP и PortmanShipping UK Limited. Судебный процесс является непубличным. Но по нашей информации, юристам ФГВФЛ удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго", – написал председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ.
Он отметил, что, вероятно, Фонд по "непонятным причинам играет в молчанку" и при этом прикрывается договорами о неразглашении информации.
"Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка", – заявил Гарус.
Он добавил, что Совет общественного мониторинга требует от Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, а также от ФГВФЛ предоставить объяснение, на каком этапе находится судебное разбирательство Фонда против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии. Совет хочет получить от органов власти ответ на вопрос, каким образом они выполняют решение о заморозке активов и проводятся ли сейчас с Жеваго переговоры вне судебного процесса.
Украинского бизнесмена, экс-нардепа, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго заочно арестовали. Об этом свидетельствует информация в его карточке в базе Министерства внутренних дел среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
Экс-нардеп находится в розыске в Украине с октября 2019 года.
15 июля 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Интерпол объявил экс-нардепа в международный розыск, но пресс-служба Жеваго опровергала это.
В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.
По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября 2019 года, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.
1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.
28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".
5 ноября тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.
10 июня 2020 года Печерский райсуд Киева вынес постановление, разрешающее арест Жеваго.
Жеваго – один из самых богатых людей в Украине. В списке "100 богатейших украинцев", составленном журналом "Forbes Украина", он с состоянием $2,4 млрд занимает третье место.