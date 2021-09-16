Факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго по всему миру – Совет общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физлиц

Максим Гарус: Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне Фото: biz.censor.net

"В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания GateleyLegal. Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбранные ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка "Финансы и кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема по контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем – Frold Project Limited", EastroadCommerce LLP и PortmanShipping UK Limited. Судебный процесс является непубличным. Но по нашей информации, юристам ФГВФЛ удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго", – написал председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ.

Он отметил, что, вероятно, Фонд по "непонятным причинам играет в молчанку" и при этом прикрывается договорами о неразглашении информации.

"Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка", – заявил Гарус.

Он добавил, что Совет общественного мониторинга требует от Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, а также от ФГВФЛ предоставить объяснение, на каком этапе находится судебное разбирательство Фонда против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии. Совет хочет получить от органов власти ответ на вопрос, каким образом они выполняют решение о заморозке активов и проводятся ли сейчас с Жеваго переговоры вне судебного процесса.