Экс-чиновник и бывший глава "Альфа-Банка" Андрей Волков за две недели захватил больше 35 объектов столичной недвижимости – адвокат

В 2014 году Андрей Волков возглавлял государственную комиссию Нацкомфинуслуг, с 2006-го по 2009-й был главой правления "Альфа-Банка", а теперь рейдерским путем захватывает столичную недвижимость, заявила адвокат Татьяна Казаченко.

По информации Козаченко, в сферу интересов Волкова преимущественно входит недвижимость, которая ранее была в ипотеке или имела других собственников Фото: finbalance.com.ua

Глава финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков в сговоре с должностными лицами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и частным нотариусом незаконно получает право собственности на недвижимость в Киеве, утверждает в блоге на "Цензор.НЕТ" адвокат Татьяна Козаченко.

Она напомнила, что в 2014 году Волков возглавлял государственную комиссию Нацкомфинуслуг, а с 2006-го по 2009-й был главой правления "Альфа-Банка". Козаченко пишет, что теперь Волков рейдерским путем захватывает столичную недвижимость, а его сообщниками выступают уполномоченная ФГВФЛ Светлана Грошовая и частный нотариус Максим Юдин.

По данным госреестра, на который ссылается адвокат, только в течение последних двух недель нотариус Юдин во внесудебном порядке взыскал в интересах группы Волкова больше 35 объектов недвижимости. Она приводит в пример здания по адресу Киев, улица Ивана Мазепы, 10 В и Г площадью 1468,50 м2, а также объект по улице Кирилловской, 69 В площадью 5760,7 м2.

По информации Козаченко, в сфере интересов Волкова в основном та недвижимость, что ранее была в ипотеке или имела других собственников. Адвокат описала схему, по которой происходит захват: рейдеры получают право представлять интересы предыдущего собственника или ипотекодержателя, подают нотариусу неправдивое заявление о потере оригиналов документов и заказывают дубликаты договоров права собственности или ипотеки. Эти дубликаты потом передаются "черному" регистратору для внесения изменений в госреестр.

"После возобновления записи об ипотеке в реестре нотариус осуществляет взыскание несуществующего долга за счет стоимости недвижимости на имя рейдера. Вуаля, теперь рейдер становится новым собственников вашей недвижимости вместо вас", – пояснила юрист.

Далее объект "отбеливают": переоформляют право собственности на следующего "собственника" и захватывают физически при помощи фирм, которые специализируются на таких "деликатных услугах".

"Новый" арендатор как уже законный собственник выбросит вас с объекта или заблокирует вход в него, если будет нужно – то и со спецэффектами: титушками, "фирмами охраны" или крепкими и сильными "сотрудниками" арендатора", – пишет адвокат.

Она отметила, что Минюст, правоохранительные и контролирующие органы финансового рынка смотрят на мошеннические схемы Волкова сквозь пальцы.

"О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, если инвесторы нанимают юридические компании для проведения юридического аудита, те все проверяют и дают заключения о прозрачности и законности осуществления инвестиций. А потом на сцену выходят бывший государственный чиновник 3-го ранга, действующие чиновники ФГВФЛ, нотариусы, имеющие лицензию Минюста и, ставя себя выше закона, лишают инвесторов собственности. Президент Украины превращается со своими "инвестнянями" в загонщика, который привлекает инвесторов для того, чтобы рейдеры обобрали их, как "липку", – пишет адвокат.