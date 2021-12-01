Гончаренко: Законопроект №5600 на самом деле прекрасно защищает олигархов. Просто не всех

"Называть закон №5600 "антиолигархическим" – ну это просто курам на смех. На самом деле он прекрасно защищает олигархов. Просто не всех. Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять госбюджет за счет недропользователей, обложили рентой железные рудники [бизнесмена Рината] Ахметова. При этом Коломойского, монопольно добывающего марганцевую руду, – "забыли". Зеленскому нужно, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя бы публично не называть этот закон "антиолигархическим". И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и дальше получал свои миллиарды из карманов украинцев. А господин президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов", – написал политик.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.