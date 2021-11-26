ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Давали пять лет, а не два с половиной". Зеленский ответил на вопрос, доволен ли он своей политикой

Зеленский: То, что мы можем, мы делаем
Зеленский: То, что мы можем, мы делаем
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 ноября на пресс-марафоне, который транслировался в Facebook Офиса президента, что доволен результатами работы своей команды.

Речь об этом зашла после вопроса, доволен ли глава государства тем, в каком направлении он ведет политику.

"Я доволен результатами сделанными. Не все, что мы обещали, но давали на это, мне кажется, все-таки пять лет, а не два с половиной. Не все сделано. Доволен? Земельной реформой доволен, инфраструктурной реформой доволен. Очень доволен цифровизацией нашего государства – это самый главный шаг [...] борьбы с коррупцией", – сказал Зеленский.

По словам президента, реформирование судов и правоохранительной системы – "очень длительный процесс".

"Деолигархизация. Также я считаю, что это шаг относительно уменьшения коррупции, влияния на политику, на членов правительства, в принципе на общество, [...] поэтому бороться с олигархами мы обещали и мы боремся", – объяснил глава государства.

Зеленский отметил, что в оборонной сфере он "многими вещами совсем недоволен". Президент считает, что "классные" ракетная программа и программа флота "очень медленные".

"То, что мы можем, мы делаем. Может, вы и правы – можно сделать больше. Есть ли у общества запрос на изменения? Он есть. Что касается новых лиц, в большинстве своем лица новые. Да, вы правы, есть люди со времен [беглого экс-президента Виктора] Януковича, но это же не его соратники", – заявил президент.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: коррупция, реформы, правоохранители, политика, Владимир Зеленский, олигархи, ракеты, президент, реформа, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Модники – огородники". Джанбаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники – огородники". Джанбаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Мишина выложила в сеть откровенные фото в купальнике
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
  "Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (94441)
2
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (94038)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (92408)
4
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (58082)
5
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (56853)
6
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (48678)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (48015)
8
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (46338)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS