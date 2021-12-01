Ермак: Олигархи угрожают самому существованию Украины

"Наш народ устал ждать. Каждый хочет видеть позитивные изменения не через 20 лет, а уже сегодня. Но никто не представляет, какое бешеное сопротивления встречают любые шаги команды Владимира Зеленского, направленные на изменение старой олигархической системы. Поэтому мы пришли к выводу, что системные изменения невозможны без такого закона и без последовательного избавления от влияния олигархов на власть. Атакуя государство, по сути, вместе с внешним агрессором, олигархи угрожают самому существованию Украины. Именно поэтому функция ведения такого реестра временно возложена на СНБО. Еще и потому, что там представлены руководители всех ключевых государственных органов", – сказал Ермак.
Он считает "достаточно прогрессивным" базовый закон о деолигархизации.
"Параллельно делаются или планируются другие системные шаги – по демонополизации экономики, установлению более прозрачных правил работы отдельных рынков, политических институтов и так далее. Мы очень настойчиво движемся к реализации задуманного. Хотелось бы двигаться быстрее, но мы реалисты. Ясно, что вся мощь старой системы уже направлена на то, чтобы препятствовать нашим усилиям", – резюмировал Ермак.
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.
19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.
Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.
4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.
Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.