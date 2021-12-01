Ермак: Олигархи угрожают самому существованию Украины

Ермак: Вся мощь старой системы уже направлена на то, чтобы препятствовать нашим усилиям Фото: ЕРА

"Наш народ устал ждать. Каждый хочет видеть позитивные изменения не через 20 лет, а уже сегодня. Но никто не представляет, какое бешеное сопротивления встречают любые шаги команды Владимира Зеленского, направленные на изменение старой олигархической системы. Поэтому мы пришли к выводу, что системные изменения невозможны без такого закона и без последовательного избавления от влияния олигархов на власть. Атакуя государство, по сути, вместе с внешним агрессором, олигархи угрожают самому существованию Украины. Именно поэтому функция ведения такого реестра временно возложена на СНБО. Еще и потому, что там представлены руководители всех ключевых государственных органов", – сказал Ермак.

Он считает "достаточно прогрессивным" базовый закон о деолигархизации.

"Параллельно делаются или планируются другие системные шаги – по демонополизации экономики, установлению более прозрачных правил работы отдельных рынков, политических институтов и так далее. Мы очень настойчиво движемся к реализации задуманного. Хотелось бы двигаться быстрее, но мы реалисты. Ясно, что вся мощь старой системы уже направлена на то, чтобы препятствовать нашим усилиям", – резюмировал Ермак.