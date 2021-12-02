Врачам Киева выплатят премию 10 тыс. грн – Кличко

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работе медперсонала – лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", – заявил Кличко.
По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тыс. грн, средний медицинский персонал – по 8 тыс., а младший медперсонал – по 6 тыс. грн.
Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.
"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", – сказал мэр столицы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 1 декабря, в мире подтвердили более 262 млн случаев коронавирусной инфекции и 5,2 млн смертей среди пациентов с COVID-19. В тройку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (48,1 млн), Индия (34,6 млн) и Бразилия (22,1 млн).
За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3,5 млн человек, выздоровело – почти 3 млн, летальных исходов – 87 тыс.