Врачам Киева выплатят премию 10 тыс. грн – Кличко

Виталий Кличко: Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена Фото: kyivcity.gov.ua

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работе медперсонала – лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", – заявил Кличко.

По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тыс. грн, средний медицинский персонал – по 8 тыс., а младший медперсонал – по 6 тыс. грн.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", – сказал мэр столицы.