1,2% госпитализированных с COVID-19 будут иметь проблемы с мозгом – исследование

Ученые проанализировали 40 тыс. пациентов с COVID-19, которые с сентября 2019 года по июнь 2020 года были госпитализированы в семь университетских клиник США и четыре университетские клиники в западной Европе. Их средний возраст составлял 66 лет, при этом мужчин было в два раза больше, чем женщин.

"Наиболее частой причиной госпитализации были спутанность сознания и изменение психического статуса с последующим повышением температуры тела. Многие пациенты страдали такими сопутствующими заболеваниями, как гипертония, сердечные заболевания и диабет", – пишут в RSNA.

Исследователи выяснили, что частота осложнений со стороны центральной нервной системы в группе пациентов составила 1,2%, и пришли к выводу, что "немногим более одного из 100 пациентов, поступивших в больницу с COVID-19, будут иметь какие-либо проблемы с мозгом".

Из осложнений, связанных с нервной системой", чаще всего фиксировали ишемический инсульт (6,2%), внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), а также воспаление головного мозга, говорится в пресс-релизе американского общества.