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Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2022 год

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Парламент Украины поддержал бюджет на следующий год
Парламент Украины поддержал бюджет на следующий год
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год, передает корреспондент "ГОРДОН".

Бюджет принимался в два голосования – отдельно во втором чтении (за – 263 голоса, против – 36, воздержались – 34), отдельно в целом (за – 268 голосов, против – 35, воздержались – 36).

"Решение принято, государственный бюджет на 2022 год принят", – объявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube
Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

215 голосов при голосовании в целом предоставила фракция "Слуга народа", в полном составе проголосовали за "Довіра" и "За Майбутнє", против – "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Батьківщина" и "Голос" практически полностью воздержались. 

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube
Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Отдельным голосованием после этого депутаты утвердили смету Верховной Рады.

Проект госбюджета на 2022 год ко второму чтению представил министр финансов Сергей Марченко. Согласно его выступлению, доходная часть бюджета составит 1334,4 трлн грн (+54,7 млрд грн относительно первого чтения), расходная – 1521,2 трлн грн (+55,5 млрд грн).

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube
Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Министр назвал подготовленный проект главного финансового документа государства сбалансированным и реалистичным. По его словам, в нем сохранены приоритеты, определенные президентом, Верховной Радой и правительством – рост зарплат медиков, обеспечение жильем ветеранов АТО, рост стипендий студентам, увеличение расходов на инклюзивное образование и безбарьерность, продолжение цифровизации и подготовка к переписи населения, обеспечение потребностей сектора обороны.

Марченко выразил беспокойство ростом инфляции в мире и перспективой повышения процентных ставок на международных рынках, отметив, что это "будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Он подчеркнул, что основные усилия его ведомства при подготовке проекта бюджета ко второму чтению были сконцентрированы на усилении инвестиционной составляющей.

ВИДЕО
Видео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube

В ходе обсуждений министр подчеркнул, что бюджет на программу медицинских расходов в этом году увеличен на 34 млрд грн по сравнению с прошлым. "Это рекордная сумма денег, никогда раньше в украинской медицине не было таких ресурсов", – заявил он.

Однако нардеп Ольга Стефанишина (фракция "Голос", объединение "Справедливость", входит в комитет Рады по здравоохранению) уверена, что этого недостаточно. Она подчеркнула, что, по закону, на программу медицинских гарантий надо выделять 5% ВВП, что составляет 268 млрд грн, а в проекте прописано только 157 млрд грн. По ее расчетам, такое финансирование не позволит поднять зарплаты медикам

Отвечая на вопросы депутатов, Марченко также сообщил, что прожиточный минимум на сейчас составляет 2508 грн на взрослого человека, 2744 на ребенка от шести до 18 лет. По его словам, из-за инфляции произошел рост прожиточного минимума на 2%. Министр признал, что номинальный и фактический уровни прожиточного минимума не соответствуют друг другу, и выразил готовность ведомства доработать необходимые изменения в законодательстве.

Председатель комитета по бюджету Юрий Аристов отметил, что доработанный законопроект поступил в комитет только 1 декабря, из-за чего комитету пришлось рассматривать его в очень сжатые сроки, в том числе, ночью. Однако в итоге профильный комитет рекомендовал Раде принять проект во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений комитета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.

1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 2 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона о госбюджете. 

Теги: Верховная Рада, медицина, госбюджет, бюджет, депутаты, доходы, народные депутаты, законодательство, парламент, прожиточный минимум, законопроект, голосование, финансирование, Сергей Марченко, расходы, нардеп Ольга Стефанишина, Руслан Стефанчук, здравоохранение, Юрий Аристов
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