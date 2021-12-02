В госбюджете 2022 года предусмотрена реконструкция 48 многопрофильных больниц – Ляшко

Об этом 2 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Это средства на покупку нового оборудования, как для больниц, так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц – одной областной больницы для взрослых и одной для детей в каждом регионе нашей страны", – сказал министр.
По его словам, проект бюджета в частности предусматривает средства на развитие биокластера, проведение трансплантаций, на вакцины от коронавируса и других инфекций.
15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.
Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.
20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.
1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона о госбюджете. Об этом сегодня сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.