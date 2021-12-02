В госбюджете 2022 года предусмотрена реконструкция 48 многопрофильных больниц – Ляшко

Об этом 2 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это средства на покупку нового оборудования, как для больниц, так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц – одной областной больницы для взрослых и одной для детей в каждом регионе нашей страны", – сказал министр.

По его словам, проект бюджета в частности предусматривает средства на развитие биокластера, проведение трансплантаций, на вакцины от коронавируса и других инфекций.