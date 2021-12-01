Кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2022 год, его уже передали в Раду на второе чтение

"Кабинет Министров одобрил на своем заседании проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады Украины, одобренными постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября", – написал он.

Мельничук отметил, что проект госбюджета "будет безотлагательно представлен в парламент вместе со сравнительной таблицей относительно учета бюджетных выводов Верховной Рады с мотивированными объяснениями относительно неучтенных положений", а также со сравнительной таблицей и объяснениями.

На сайте Рады указано, что проект госбюджета (документ №6000) уже передан в парламент.