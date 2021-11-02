Проект госбюджета Украины на 2022 год поддержали одна фракция Рады и две депутатские группы

Нардепы от "Слуги народа" дали проекту документа 226 голосов – ровно столько, сколько необходимо для утверждения. Еще три человека из этой фракции воздержались.
Проект госбюджета в первом чтении поддержали также представители депутатских групп "За майбутнє" (16) и "Довіра" (19).
Решение поддержали также два нардепа от "Батьківщини" и 10 внефракционных избранников.
Всего за законопроект голосовали 273 нардепа.
15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.
Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.
Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.
Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.
Проект госбюджета был поддержан 20 октября, затем рассматривали предложения о поправках к документу.