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Проект госбюджета Украины на 2022 год поддержали одна фракция Рады и две депутатские группы

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За проект проголосовали 273 нардепа
За проект проголосовали 273 нардепа
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Для принятия Верховной Радой в первом чтении проекта государственного бюджета Украины на 2022 год хватило голосов членов парламентской фракции "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардепы от "Слуги народа" дали проекту документа 226 голосов – ровно столько, сколько необходимо для утверждения. Еще три человека из этой фракции воздержались.

Проект госбюджета в первом чтении поддержали также представители депутатских групп "За майбутнє" (16) и "Довіра" (19).

Решение поддержали также два нардепа от "Батьківщини" и 10 внефракционных избранников.

Всего за законопроект голосовали 273 нардепа.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Проект госбюджета был поддержан 20 октября, затем рассматривали предложения о поправках к документу.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, депутаты, парламент, законопроект, Слуга народа, За майбутнє, Довіра, нардеп
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