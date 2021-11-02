Проект госбюджета Украины на 2022 год поддержали одна фракция Рады и две депутатские группы

Нардепы от "Слуги народа" дали проекту документа 226 голосов – ровно столько, сколько необходимо для утверждения. Еще три человека из этой фракции воздержались.

Проект госбюджета в первом чтении поддержали также представители депутатских групп "За майбутнє" (16) и "Довіра" (19).

Решение поддержали также два нардепа от "Батьківщини" и 10 внефракционных избранников.

Всего за законопроект голосовали 273 нардепа.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube