Верховная Рада приняла проект госбюджета Украины на 2022 год, Кабмину поручили внести изменения до 3 ноября

"За" законопроект №6000 проголосовали 273 народных депутатов. Против голосовало 55 народных избранников.

Сегодня Рада второй день рассматривала проект госбюджета, в частности, голосовала внесенные предложения о поправках в документ. Большинство предложений не получили поддержки в зале.

Всего было внесено более 3 тыс. предложений о поправках. Фактически все они были отклонены.

"Одобренные Верховной Радой выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год приобретают статус бюджетных выводов ВР. Правительство при участии представителей бюджетного комитета, согласно бюджетным выводам Верховой Рады, обязан доработать проект госбюджета ко второму чтению", – объявил после голосования спикер Рады Руслан Стефанчук.

Внести доработанный проект госбюджета Кабмину поручили "не позже 3 ноября".

За основу проект госбюджета был поддержан 20 октября.