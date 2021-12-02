Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет на 2022 год

Депутаты могут сегодня принять бюджет Украины на следующий год Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", – написал он.

Замглавы комитета Владимир Гевко (фракция "Слуга народа") уточнил в Facebook, что комитет принял это решение сегодня в 03.10. Он подчеркнул, что уже сегодня документ будет внесен на рассмотрение народных депутатов в сессионный зал Верховной Рады Украины.

Рассмотрение законопроекта о госбюджете №6000 во втором чтении входит в повестку дня парламента 2 декабря.