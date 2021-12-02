Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет на 2022 год

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", – написал он.
Замглавы комитета Владимир Гевко (фракция "Слуга народа") уточнил в Facebook, что комитет принял это решение сегодня в 03.10. Он подчеркнул, что уже сегодня документ будет внесен на рассмотрение народных депутатов в сессионный зал Верховной Рады Украины.
Рассмотрение законопроекта о госбюджете №6000 во втором чтении входит в повестку дня парламента 2 декабря.
15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.
Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.
20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.
1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.