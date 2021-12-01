"Много качественных дорог не бывает". Зеленский раскритиковал предшественников за дыры на дорогах и в бюджете

"Мы уже построили 13 тыс. км дорог. Но много качественных дорог не бывает, поэтому цель на два следующих года не уменьшается, цель амбициозная – это 15 тыс. дорог, и ни километром меньше. И уже закончить эту большую реформу", – сказал он.
Глава государства также заявил, что "впервые в истории оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги и мосты".
"Особенная критика "Большого строительства" звучит от тех, кто в свое время при власти не смог сделать ни среднего строительства, ни даже маленького. Да и сами ездили по дорогам с дырками, оставляя при этом "дыры" в бюджете. Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что это – слова-синонимы", – подчеркнул Зеленский.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
В проекте госбюджета на 2022 год, который сейчас рассматривает Верховная Рада, предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн Дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.