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В бюджете Украины образовалась "дыра" в $5 млрд, на декабрь придутся основные выплаты Минфина – СМИ

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Одной из возможностей перекрыть недобор по заимствованиям агентство "РБК-Украина" назвал недофинансирование расходной части госбюджета на 15 20 млрд грн
Одной из возможностей перекрыть недобор по заимствованиям агентство "РБК-Украина" назвал недофинансирование расходной части госбюджета на 15–20 млрд грн
Фото: depositphotos.com

В декабре 2021 года Министерству финансов Украины нужно занять около 230 млрд грн, чтобы закрыть все государственные расходы, пишет "РБК-Украина". Если министр финансов Сергей Марченко примет решение снова привлечь средства через облигации внутреннего госзайма и использовать остаток денег МВФ, то все равно остается "разрыв" в размере 135–140 млрд грн или около $5 млрд, отмечает автор статьи Артем Горовенко.

"Около 40–50 млрд грн можно будет занять с помощью облигаций внутреннего госзайма. В среднем в месяц в январе – октябре страна привлекала по 40 млрд грн, в ноябре эта цифра также составила 43,6 млрд грн при том, что аукционов было пять за счет большего количества вторников (когда Минфин выходит на рынок ОВГЗ), а не четыре, как в среднестатистическом месяце. Еще около 37 млрд грн ($1,4 млрд) – возможное использование остатка от $2,7 млрд "ковидных" средств от МВФ, полученных в августе 2021 года ($1,3 млрд из этих денег Минфин использовал в сентябре для погашения и обслуживания внешних долгов). Всего – максимум 90–95 млрд грн", – сказано в материале. 

Чтобы найти еще 135–140 млрд грн, можно уменьшить план по заимствованиям, воспользовавшись перевыполнением плановых показателей по доходной части почти на 40 млрд грн. Автор пишет, что это – результат занижения макропрогнозов на 2021 год, который в Минфине "любят представлять, например, как борьбу со "скрутками". Но эти деньги уже решено направить на инфраструктурные проекты, увеличение субсидий, военнослужащим, на культуру, медицину, погашение задолженности по зарплате шахтерам и другие цели.

От продажи еврооблигаций можно было бы выручить 27–40 млрд грн, но сейчас выход на внешние рынки будет значительно дороже из-за ситуации с "зелеными" евробондами, когда правительство фактически заблокировало погашение долгов перед "зеленой" генерацией, сообщил Горовенко.

"Также и кредитный дефолтный своп Украины (CDS, Credit Default Swap – страховка от дефолта государства) с 11-го по 16 ноября подорожал на 20%, до 504,2 пункта, а по состоянию на конец ноября составляет 550 пунктов – то есть за месяц +28%. Чем выше стоимость дефолтных свопов, тем больше риск дефолта страны. То есть риск дефолта Украины за месяц вырос на треть и является самым высоким за последний год. Для сравнения: пятилетние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. То есть теперь вероятность дефолта Украины оценивается международными инвесторами в 5,5 раз выше, чем в России", – отмечает журналист. 

Еще одной возможностью перекрыть недобор по заимствованиям он назвал недофинансирование расходной части госбюджета на 15–20 млрд грн.

"Итого, из недостающих порядка 140 млрд грн, Минфин, за счет возможного привлечения евробондов (очень сомнительный источник) и недофинансирования расходной части госбюджета может покрыть 42–60 млрд грн. Все равно не хватает минимум 80 млрд грн или порядка $3 млрд. На что еще может пойти Минфин? Во-первых, попытаться еще больше привлечь нерезидентов в ОВГЗ. Для этого – повысить ставки доходности (сегодня они уже доходят до 12,7% годовых в гривне – космическая прибыльность как для таких бумаг в нынешних условиях). Данный шаг может потенциально дать дополнительных 10–20 млрд грн. Но при этом необходимо учитывать, что повышенные ставки доходности ОВГЗ будут оплачивать украинские налогоплательщики, так как проценты выплачиваются из бюджета. Кроме того, аналитики предостерегают, что доля нерезидентов (иностранцев) в общем объеме госдолга – 50% – уже является критической. В то время как в других странах с формирующимися рынками этот показатель составляет всего 16%", – написал Горовенко.

Еще один путь, отмечает он, "залезть в карман местных бюджетов" в Госказначействе.

"Таким способом финансирования расходной части госбюджета Минфин в 2021 году воспользовался уже пять раз – в марте (10,3 млрд грн), июне (12,0 млрд грн), июле (10 млрд грн) и сентябре (28,2 млрд грн) и октябре (на 7,7 млрд грн). Общий долг Минфина перед Казначейством сегодня составляет почти 36 млрд грн. При этом Министерство возвращает займы не месяц в месяц, а позже (уже два месяца не возвращает займы, взятые в сентябре – октябре 2021 года), это уже не временные кассовые разрывы, а кредитование расходов госбюджета за счет местных бюджетов. Кроме того, в октябре 2021 года Минфин увеличил сумму неоплаченных обязательств (неоплаченных счетов), которые по состоянию на 1 ноября 2021 года, составляли 3,5 млрд грн, за месяц увеличившись на 200 млн грн (на 1 октября 2021 года – 3,2 млрд грн). Кроме этого, за 10 месяцев 2021 года увеличился просроченный долг перед Казначейством и у Пенсионного фонда – плюс 13,8 млрд грн и на 1 ноября 2021 года составил 75,9 млрд грн", – указывает журналист в статье.

В итоге Госказначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин, например в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд грн на начало ноября до 15 млрд грн на конец ноября 2020 года.

"Исходя из предыдущего опыта, чтобы закрыть "дыру" объемом в $5 млрд, Сергей Марченко будет вынужден импровизировать. Особенность бюджетного процесса состоит в том, что именно на декабрь придутся основные выплаты по бюджетным программам – и перед Минфином будут выстраиваться очереди – как фигурально, так и в буквальном смысле. При этом хватит ли денег на зарплаты и пенсии – большой вопрос. Не говоря уже о больших инфраструктурных проектах и других капзатратах, о которых, скорее всего, вообще можно забыть", – делает вывод автор "РБК-Украина".

Теги: госбюджет, МВФ, бюджет, дефолт, правительство, доходы, госказначейство, облигации, евробонды, кредиты, еврооблигации, выплаты, финансы, финансирование, Сергей Марченко, ОВГЗ, Минфин
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