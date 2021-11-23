Украина в 2022 году может получить еще несколько траншей МВФ – министр финансов

Он отметил, что до июня, когда завершается срок действия программы сотрудничества с МВФ, должно быть несколько ее пересмотров.
"У нас до июня должно быть несколько просмотров [программы]. И мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи. Она очень важна, потому что при подготовке бюджета на 2022 год мы в том числе предусматриваем средства МВФ", – сказал Марченко.
По словам министра, Украина взяла на себя обязательства продолжать судебную реформу, обеспечивать работу антикоррупционных органов и независимость Нацбанка, а также проводить реформы в энергетической сфере.
"Кроме этого, мы должны обеспечить дефицит бюджета на уровне не выше 3,5% ВВП в следующем году и, возможно, другие параметры, которые менее существенны", – заявил он.
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.
Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.