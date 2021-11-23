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Украина в 2022 году может получить еще несколько траншей МВФ – министр финансов

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Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Фото: depositphotos.com

В 2022 году Украина может получить от Международного валютного фонда несколько траншей макрофинансовой помощи. Об этом в эфире канала "Украина 24" 23 ноября заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что до июня, когда завершается срок действия программы сотрудничества с МВФ, должно быть несколько ее пересмотров.

"У нас до июня должно быть несколько просмотров [программы]. И мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи. Она очень важна, потому что при подготовке бюджета на 2022 год мы в том числе предусматриваем средства МВФ", – сказал Марченко.

По словам министра, Украина взяла на себя обязательства продолжать судебную реформу, обеспечивать работу антикоррупционных органов и независимость Нацбанка, а также проводить реформы в энергетической сфере. 

"Кроме этого, мы должны обеспечить дефицит бюджета на уровне не выше 3,5% ВВП в следующем году и, возможно, другие параметры, которые менее существенны", – заявил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, Министерство финансов, транш, Сергей Марченко, Минфин
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