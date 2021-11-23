Украина в 2022 году может получить еще несколько траншей МВФ – министр финансов

Он отметил, что до июня, когда завершается срок действия программы сотрудничества с МВФ, должно быть несколько ее пересмотров.

"У нас до июня должно быть несколько просмотров [программы]. И мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи. Она очень важна, потому что при подготовке бюджета на 2022 год мы в том числе предусматриваем средства МВФ", – сказал Марченко.

По словам министра, Украина взяла на себя обязательства продолжать судебную реформу, обеспечивать работу антикоррупционных органов и независимость Нацбанка, а также проводить реформы в энергетической сфере.

"Кроме этого, мы должны обеспечить дефицит бюджета на уровне не выше 3,5% ВВП в следующем году и, возможно, другие параметры, которые менее существенны", – заявил он.