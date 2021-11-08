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Эксперт объяснил, почему украинских инвесторов не привлекают долгосрочные гривневые ОВГЗ

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С начала года Минфин провел 42 аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма
С начала года Минфин провел 42 аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины начинает активнее работать с внутренними инвесторами, чтобы справиться с внешним долгом, но важно еще – какие инструменты использует правительство и насколько эффективно, пишет в своем блоге на LIGA.net доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Он отметил, что в октябре МВФ ухудшил оценку роста украинского ВВП в 2021 году с 4% до 3,5%, и в то же время, по данным Нацбанка, в течение 2022–2023 годов Украина должна выплатить по внешним обязательствам $14 млрд.

"Эта цифра свидетельствует о том, насколько страна зависима от финансовой помощи из-за рубежа", – пишет Гмырин и подчеркивает, что на этом фоне активизация работы с внутренними инвесторами посредством продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является правильным шагом Минфина.

Он пишет, что курс на замещение международных заимствований внутренними Кабмин задекларировал еще в своей программе деятельности и бюджете на 2021 год.

"Похоже, что сокращение иностранных инвестиций и сложности с выполнением условий иностранных кредиторов (например, борьбы с коррупцией) вынудили правительство пересмотреть стратегию государственной экономической безопасности в сторону уменьшения зависимости от влияния иностранного капитала на экономику страны", – констатирует Гмырин.

Эксперт отмечает, что государство принялось активнее работать с отечественными инвесторами, используя инструмент ОВГЗ. Он добавил, что ранее подробно анализировал его преимущества – в частности те, что касаются легализации теневых капиталов. Аналитик напомнил, что 19 октября Минфин провел очередной аукцион по продаже ОВГЗ. Согласно обнародованным результатам, их было продано на сумму 2 148 млн грн, а именно:

  • гривневые годовые (ставка 11,5%) – 1064 млн грн;
  • гривневые 2-летние (ставка 12,4%) – 105 млн грн;
  • долларовые 2-летние (ставка 3,9%) – 979 млн грн.

Кроме того, пишет эксперт, в сентябре Минфин уже провел два таких аукциона, по итогам первого государству удалось привлечь 1,2 млрд грн, второй принес уже около 5 млрд грн. Около 50% реализуемых ценных бумаг составляют ОВГЗ в гривне сроком на год, 40% – двухлетние ОВГЗ в долларах, остальные – двухлетние ОВГЗ в гривне, шестимесячные и пятилетние ОВГЗ.

Гмырин обращает внимание, что с 14 сентября (дата проведения первого осеннего аукциона) Минфин пытается создать определенный ажиотаж за счет повышения годовых процентных ставок на гривневые ОВГЗ. Такой шаг, считает автор блога, может указывать на планы правительства привлечь в экономику как можно больше внутренних инвестиций. Также ученый предполагает, что при реализации ОВГЗ Минфин делал главную ставку на пару – гривневые и долларовые двухлетние ОВГЗ. Такой способ инвестирования позволяет застраховаться от рисков, связанных с курсовыми колебаниями. Об этом, по мнению эксперта, косвенно свидетельствует отсутствие предложения краткосрочных (на год) долларовых ОВГЗ.

Аналитик считает, что результаты торгов вряд ли удовлетворили Минфин. Более того, по его мнению, они говорят о том, что даже привлекательные для гривневых облигаций проценты не вызвали высокого интереса у инвестора – он достаточно скептически относится к прочности гривны и не готов вкладываться больше чем на год. Также, предполагает автор, это связано с неопределенностью, вызванной слишком частой сменой учетной ставки НБУ в течение года. Поэтому, несмотря на определенную стабильность гривни, инвесторы предпочитают не играть с гривневыми ОВГЗ "вдолгую".

"С другой стороны, Минфин не может бесконечно долго повышать ставки на гривневые ОВГЗ, чтобы заинтересовать бизнес. Ведь такое привлечение средств не будет рентабельным для государства. На мой взгляд, оптимальным решением было бы закрепление существующих процентных ставок, а также отказ от частых изменений учетной ставки НБУ. То есть необходимо создать понятные и стабильные правила на рынке государственных ценных бумаг. Только тогда можно ожидать повышения спроса на ОВГЗ уже в ближайшем будущем", – резюмировал Гмырин.

Контекст:

По состоянию на 8 ноября, по информации Национального банка, объем ОВГЗ по номинально-амортизационной стоимости составляет 976,05 млрд грн. Крупнейшими держателями ОВГЗ являются банки (у них государственных ценных бумаг на 494,38 млрд грн), НБУ (312,61 млрд грн) и нерезиденты (94,37 млрд грн).

С начала года Минфин провел 42 аукциона, об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

Теги: Украина, Кабинет Министров, инвестиции, МВФ, гривна, НБУ, ВВП, экономика, бюджет, правительство, аукцион, облигации, Нацбанк, финансы, ОВГЗ, Андрей Гмырин, Кабмин, Минфин
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