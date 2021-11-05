Международные резервы Украины в октябре выросли до $29,7 млрд – Нацбанк

Динамику резервов в течение октября определяли операции по управлению государственным долгом и сделки НБУ на межбанковском валютном рынке.

"Валютные поступления в пользу правительства составили $1,144 млрд, в частности €588,7 млн – транш от Европейской комиссии, $431,9 млн – от размещения внутренних гособлигаций. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $911,7 млн, из которых $685,0 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил $86,5 млн в пользу Международного валютного фонда", – отметила пресс-служба регулятора.

На объеме международных резервов сказалась переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость выросла на $98,8 млн.