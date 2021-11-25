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ДЕНЬГИ

В обновленном меморандуме с МВФ Украина обязалась погасить долги и обеспечить полные расчеты с "зеленой" энергетикой

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МВФ опубликовал текст меморандума с Украиной
МВФ опубликовал текст меморандума с Украиной
Фото: depositphotos.com

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ по программе stand-by. Текст меморандума также доступен на сайте Минфина Украины на украинском языке.

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – сказано в приложении (письме о намерениях).

В рамках меморандума Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией.

Агентство "Интерфакс-Украина" проанализировало текст меморандума и пришло к выводу, что полные расчеты за "зеленую" электроэнергию планируется обеспечить в том числе путем установления "достаточного" тарифа на передачу электроэнергии для ЧАО "НЭК "Укрэнерго", из которого финансируется разница между рыночной ценой электроэнергии и законодательно установленными "зелеными" тарифами.

"По состоянию на конец 2020 года общая задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перед ВИЭ-генерацией составляла 25,6 млрд грн, на конец июня 2021 года – 16,3 млрд грн. Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" в середине ноября перечислила ГП "Гарантированный покупатель" около 19,5 млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками", – напомнило агентство. 

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: Украина, МВФ, энергетика, правительство, Укрэнерго, дефицит, меморандум, ДТЭК, тарифы, электроэнергия, облигации, долги, деньги, кредиты, еврооблигации, транш, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Минфин
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