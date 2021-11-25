В обновленном меморандуме с МВФ Украина обязалась погасить долги и обеспечить полные расчеты с "зеленой" энергетикой

"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", – сказано в приложении (письме о намерениях).

В рамках меморандума Украина обязалась погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) и обеспечить с 2022 года полные расчеты с ВИЭ-генерацией.

Агентство "Интерфакс-Украина" проанализировало текст меморандума и пришло к выводу, что полные расчеты за "зеленую" электроэнергию планируется обеспечить в том числе путем установления "достаточного" тарифа на передачу электроэнергии для ЧАО "НЭК "Укрэнерго", из которого финансируется разница между рыночной ценой электроэнергии и законодательно установленными "зелеными" тарифами.

"По состоянию на конец 2020 года общая задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перед ВИЭ-генерацией составляла 25,6 млрд грн, на конец июня 2021 года – 16,3 млрд грн. Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" в середине ноября перечислила ГП "Гарантированный покупатель" около 19,5 млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками", – напомнило агентство.