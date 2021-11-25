ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Бюро экономической безопасности начнет работу до конца 2021 года – меморандум Украины с МВФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У бюро уже есть руководитель, но само оно еще не работает
У бюро уже есть руководитель, но само оно еще не работает
Фото: pixabay.com

До конца 2021 года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 24 ноября Министерством финансов Украины.

"Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года. Этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)", – говорится в документе.

Функционирование БЭБ необходимо "с целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе".

"НАБУ будет иметь первоначальную юрисдикцию по уголовным делам о коррупции в пределах своей следственной юрисдикции в отношении других правоохранительных органов, включая новое Бюро экономической безопасности", – сказано в документе.

В нем отмечается, что когда заработает Бюро экономической безопасности, будет ликвидирована Государственная фискальная служба, а ее полномочия передадут налоговой и таможенной службам.

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал Вадим Мельник, он был назначен на должность 20 августа.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ трудоустроено 214 сотрудников.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

Теги: коррупция, МВФ, экономика, мошенничество, Государственная фискальная служба, транш, НАБУ, финансы, сотрудничество, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
Tayanna снялась полностью голой
Tayanna снялась полностью голой
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
"Сногсшибательная женщина". Звезда "Великолепного века" Узерли в чулках устроила фотосессию в отеле
"Сногсшибательная женщина". Звезда "Великолепного века" Узерли в чулках устроила фотосессию в отеле
"Бежишь в сортир сразу. Клево так". Похудевшая на 30 кг Суханкина призналась, что ей за 300 тыс. руб. ушили желудок
"Бежишь в сортир сразу. Клево так". Похудевшая на 30 кг Суханкина призналась, что ей за 300 тыс. руб. ушили желудок
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Сиси топ". Каменских оголила грудь
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (133782)
2
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (90401)
3
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (82484)
4
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (76393)
5
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (61720)
6
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (56464)
7
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (50375)
8
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (50300)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS