Бюро экономической безопасности начнет работу до конца 2021 года – меморандум Украины с МВФ

У бюро уже есть руководитель, но само оно еще не работает Фото: pixabay.com

"Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года. Этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)", – говорится в документе.

Функционирование БЭБ необходимо "с целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе".

"НАБУ будет иметь первоначальную юрисдикцию по уголовным делам о коррупции в пределах своей следственной юрисдикции в отношении других правоохранительных органов, включая новое Бюро экономической безопасности", – сказано в документе.

В нем отмечается, что когда заработает Бюро экономической безопасности, будет ликвидирована Государственная фискальная служба, а ее полномочия передадут налоговой и таможенной службам.

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал Вадим Мельник, он был назначен на должность 20 августа. По состоянию на 22 ноября в БЭБ трудоустроено 214 сотрудников.