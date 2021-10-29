"Совместная работа органов власти". Глава БЭБ рассказал, заработает ли его ведомство в конце ноября

Мельник говорит, что помещение для БЭБ еще ищут Фото: Вадим Мельник / Facebook

Речь об этом зашла после вопроса, запустится ли БЭБ в конце ноября.

"Процедура запуска БЭБ – совместная работа основных органов государства: Кабинета Министров, Верховной Рады и самого БЭБ. Есть законодательные акты и регулирующие документы, которые Верховной Раде с Кабмином еще предстоит принять, а БЭБ, соответственно, должно выдержать все эти процедуры и провести конкурсы до запуска", – сказал Мельник.

По его словам, в стране "запустили самый масштабный конкурсный проект в Украине – набор 4 тыс. сотрудников для работы в БЭБ".

"Для себя поделили это на части. До 25 ноября нам необходимо набрать 30% от состава центрального аппарата и официально запустить орган. Затем мы объявим конкурс на аттестованных сотрудников – детективов и аналитиков. В ноябре мы планируем объявить конкурс на руководителей территориальных управлений и до конца года их избрать", – объяснил Мельник.

Глава БЭБ рассказал, что свои конкурсы новоизбранные руководители теруправлений ведомства должны начать "с первых чисел января", и в конце февраля сотрудников БЭБ должно стать 1600–1800.

"Сейчас Кабмином решается вопрос о предоставлении БЭБ помещения, и я настаиваю на качественно оборудованном помещении, которое позволит нам эффективно работать", – подчеркнул Мельник.