Украина создаст спецподразделение для анализа поведения богатых налогоплательщиков – меморандум с МВФ

"До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков налогов с высокими уровнями состояния, чтобы минимизировать комплаенс-риски, присущие этой группе налогоплательщиков", – говорится в документе.
К той же дате, 1 декабря, украинские власти обещают подготовить "план по улучшению выполнения норм налогового законодательства налогоплательщиками на 2022 год".
В меморандуме отмечается, что комплаенс-риски – это риски несоблюдения налогоплательщиками требований налогового законодательства.
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.
Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.
24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.
Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.