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Украина создаст спецподразделение для анализа поведения богатых налогоплательщиков – меморандум с МВФ

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Украина получила второй транш МВФ
Украина получила второй транш МВФ
Фото: ЕРА

В Государственной налоговой службе (ГНС) Украины появится специальное подразделение по анализу налогового поведения состоятельных украинцев. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 24 ноября Министерством финансов Украины.

"До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков налогов с высокими уровнями состояния, чтобы минимизировать комплаенс-риски, присущие этой группе налогоплательщиков", – говорится в документе.

К той же дате, 1 декабря, украинские власти обещают подготовить "план по улучшению выполнения норм налогового законодательства налогоплательщиками на 2022 год".

В меморандуме отмечается, что комплаенс-риски – это риски несоблюдения налогоплательщиками требований налогового законодательства.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Украины Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.

Теги: налоги, МВФ, меморандум, деньги, законодательство, украинцы, документы, финансы, Государственная налоговая служба Украины, соглашение, сотрудничество
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