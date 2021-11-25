Украина создаст спецподразделение для анализа поведения богатых налогоплательщиков – меморандум с МВФ

"До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков налогов с высокими уровнями состояния, чтобы минимизировать комплаенс-риски, присущие этой группе налогоплательщиков", – говорится в документе.

К той же дате, 1 декабря, украинские власти обещают подготовить "план по улучшению выполнения норм налогового законодательства налогоплательщиками на 2022 год".

В меморандуме отмечается, что комплаенс-риски – это риски несоблюдения налогоплательщиками требований налогового законодательства.