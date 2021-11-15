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ДТЭК заявляет о дискриминации в погашении задолженности “зеленой” генерации и требует расследования

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Общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020 2021 годы составляет 4,3 млрд грн
Общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн
Фото: epravda.com.ua

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц, сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме", – заявляет компания.

В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

"Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО "Ощадбанк" Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию", – сообщает компания.

Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

Контекст:

Кабмин уволил главу госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка.

Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 ноября представил коллективу государственного предприятия "Гарантированный покупатель" нового исполняющего обязанности директора Вадима Улиду.

"Укрэнерго" привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечало со ссылкой на данные ГП "Гарантированный покупатель", которое получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, дискриминация, Вадим Улида, еврооблигации, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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