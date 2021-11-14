Кабмин Украины объяснил увольнение главы ГП "Гарантированный покупатель" его непрофессионализмом

"Сегодня на заседании правительства был сменен руководитель ГП "Гарантированный покупатель". Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение убытков предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны "Гарантированного покупателя" по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп", – говорится в сообщении.

В Кабмине утверждают, что "эта транзакция могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению процента расчетов с инвесторами в "зеленую" энергетику".

"Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников к "Гарпоку" на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя", – объяснили в правительстве.

В ведомстве пообещали создать 15 ноября комиссию по анализу транзакций.

"Результаты будут публично обнародованы на следующей неделе. Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы правоохранительным органам. Со своей стороны уверяем, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников", – подчеркнули в Кабмине.

Петриковец обещает обжаловать свое увольнение. По его словам, его уволили за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".