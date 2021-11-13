Руководитель "Гарантированного покупателя" заявил, что Кабмин уволил его из-за отказа остановить выплату долгов "зеленым" инвесторам

Константин Петриковец: Это только политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке Фото: gpee.com.ua

"Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП "Гарантированный покупатель". Это только политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", – цитирует пресс-служба слова Петриковца.

Он отметил, что причиной его увольнения стал отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд грн средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон, и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства, как вздумается политикам", – сообщили в компании.

По информации межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", после увольнения Петриковца Кабмин через подконтрольный ему "Ощадбанк" заблокировал расчеты с "зелеными" инвесторами. Об этом нардепы сообщили в Telegram-канале объединения.