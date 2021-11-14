Аслунд: ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за действий Кабмина с "зелеными" еврооблигациями

"Конечно, это обман. И особенно я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", – заявил он.

Экономист считает, что из-за действий Кабмина в Украине возникнут проблемы с привлечением иностранных инвестиций.

"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", – подчеркнул Аслунд.