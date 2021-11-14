Нардеп Гончаренко: Правительство решило присвоить 19,3 млрд грн "зеленых" еврооблигаций

Алексей Гончаренко: Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дырку. Но это определенно скажется на инвестиционном климате Фото: eurosolidarity.org

"Это какое-то очередное волюнтаристское решение, которое будет иметь очень серьезные последствия для государства. Потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 млрд грн. И эти долги правительство пообещало оплатить полностью, оно должно было это сделать еще в начале этого года. Это были обязательства украинского правительства, они были закреплены законом, проголосованным Верховной Радой и подписанным президентом", – рассказал Гончаренко.

Политик отметил, что Кабинет Министров отказался направить взятые на Западе деньги на оплату непосредственно долгов и таким образом спровоцировало новый кризис.

"Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дырку. Но это определенно скажется на инвестиционном климате, это определенно скажется на каждом украинце. Я уже молчу о климатических изменениях, об экологии, от которой Украина тоже очень серьезно страдает. И качество воздуха и все остальное", – заявил народный депутат.