ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Гончаренко: Правительство решило присвоить 19,3 млрд грн "зеленых" еврооблигаций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Гончаренко: Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дырку. Но это определенно скажется на инвестиционном климате
Алексей Гончаренко: Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дырку. Но это определенно скажется на инвестиционном климате
Фото: eurosolidarity.org

Кабинет Министров Украины намерен присвоить 19,3 млрд грн, которые европейские банки предоставили для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины, заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия, здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

"Это какое-то очередное волюнтаристское решение, которое будет иметь очень серьезные последствия для государства. Потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 млрд грн. И эти долги правительство пообещало оплатить полностью, оно должно было это сделать еще в начале этого года. Это были обязательства украинского правительства, они были закреплены законом, проголосованным Верховной Радой и подписанным президентом", – рассказал Гончаренко.

Политик отметил, что Кабинет Министров отказался направить взятые на Западе деньги на оплату непосредственно долгов и таким образом спровоцировало новый кризис.

"Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дырку. Но это определенно скажется на инвестиционном климате, это определенно скажется на каждом украинце. Я уже молчу о климатических изменениях, об экологии, от которой Украина тоже очень серьезно страдает. И качество воздуха и все остальное", – заявил народный депутат.

Контекст:

Накануне стало известно, что Кабмин уволил главу госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка.

Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие.

"Укрэнерго" привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечало со ссылкой на данные ГП "Гарантированный покупатель", которое получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Алексей Гончаренко, ЕБРР, электроэнергия, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
"Следующее слово "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово – "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Там животик?" Подписчики заподозрили Мишину в беременности
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (153356)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (135882)
3
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (61110)
4
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (60173)
5
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (49367)
6
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (43036)
7
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич (28024)
8
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой (21560)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS