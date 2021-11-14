Уволенный глава "Гарантированного покупателя" заявил, что обратился в НАБУ по поводу "указаний не выплачивать долги производителям "зеленой" энергии"

"В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства о невыплате средств производителям "зеленой" энергии. Обращаюсь в правоохранительные органы с требованием расследовать факты давления на государственное предприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета Министров. Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием оказать незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стал истинной причиной моего увольнения", – заявил он.

Петриковец добавил, что обвинения в его адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются "сознательным обманом" и попыткой его запугать.

"Я обращаюсь также к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации", – заявил он.