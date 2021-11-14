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ДЕНЬГИ

Уволенный глава "Гарантированного покупателя" заявил, что обратился в НАБУ по поводу "указаний не выплачивать долги производителям "зеленой" энергии"

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Об увольнении Петриковца стало известно 13 ноября
Об увольнении Петриковца стало известно 13 ноября
Фото: Держпідприємство «Гарантований покупець» / Facebook

Константин Петриковец, которого Кабмин Украины накануне уволил с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель", обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие. Об этом сообщила пресс-служба "Гарантированного покупателя" 13 ноября.

"В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства о невыплате средств производителям "зеленой" энергии. Обращаюсь в правоохранительные органы с требованием расследовать факты давления на государственное предприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета Министров. Я готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием оказать незаконные действия. Именно отказ выполнять незаконные указания стал истинной причиной моего увольнения", – заявил он.

Петриковец добавил, что обвинения в его адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются "сознательным обманом" и попыткой его запугать.

"Я обращаюсь также к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" энергии за средства, привлеченные через целевые еврооблигации", – заявил он.

Контекст:

Об увольнении Петриковца стало известно 13 ноября. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям превышала 630 млн грн.

Теги: увольнение, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Кабмин
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