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ПОЛИТИКА

Украина в шаге от того, чтобы обмануть иностранных инвесторов и кредиторов с "зелеными" облигациями – Фурса

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Сергей Фурса: Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это большая глупость
Сергей Фурса: Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это большая глупость
Фото: latifundist.com

Решение правительства по поводу 19,3 млрд грн "зеленых" еврооблигаций может привести к окончательной потере Украиной доверия внешних инвесторов и будет иметь непоправимые последствия. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя информацию об остановке правительством расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Укрэнерго" – государственная компания – взяла деньги дешевле, убедив и сказав инвесторам, что эти деньги направят на "зеленую" энергетику. И не направить их на "зеленую" энергетику после этого выглядит не то что нелогично... Господин президент говорил о тающем доверии, вот после этого кажется, что доверия не будет вообще", – заявил Фурса.

Эксперт не исключил, что, если государство решит направить эти средства не на "зеленую" энергетику, как это было прописано в условиях заимствования, по этим облигациям может быть объявлен дефолт.

"Если Украина в самом начале покажет, что для нас нормально кинуть, это ведь не только о том, что мы кидаем инвесторов "зеленой" энергетики, но это и о том, что мы бросаем людей, у которых мы берем деньги. У тех же инвестиционных фондов", – добавил Фурса.

Он отметил, что надеется на здравый смысл и разрешение ситуации с блокированием еврооблигаций.

"Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это большая глупость", – резюмировал Сергей Фурса.

Контекст:

Накануне стало известно, что Кабмин уволил главу госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. В ГП заявили, что причиной увольнения стал отказ руководителя остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

В Кабмине заявили, что увольнение Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка.

Петриковец обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать факты давления на госпредприятие.

"Укрэнерго" привлекло $825 млн целевых еврооблигаций для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечало со ссылкой на данные ГП "Гарантированный покупатель", которое получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, что на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составлял в среднем 69%.

Теги: Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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