Украина в шаге от того, чтобы обмануть иностранных инвесторов и кредиторов с "зелеными" облигациями – Фурса

Сергей Фурса: Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это большая глупость Фото: latifundist.com

"Укрэнерго" – государственная компания – взяла деньги дешевле, убедив и сказав инвесторам, что эти деньги направят на "зеленую" энергетику. И не направить их на "зеленую" энергетику после этого выглядит не то что нелогично... Господин президент говорил о тающем доверии, вот после этого кажется, что доверия не будет вообще", – заявил Фурса.

Эксперт не исключил, что, если государство решит направить эти средства не на "зеленую" энергетику, как это было прописано в условиях заимствования, по этим облигациям может быть объявлен дефолт.

"Если Украина в самом начале покажет, что для нас нормально кинуть, это ведь не только о том, что мы кидаем инвесторов "зеленой" энергетики, но это и о том, что мы бросаем людей, у которых мы берем деньги. У тех же инвестиционных фондов", – добавил Фурса.

Он отметил, что надеется на здравый смысл и разрешение ситуации с блокированием еврооблигаций.

"Это какой-то такой волюнтаризм, и я надеюсь, что до понедельника все поймут, насколько это большая глупость", – резюмировал Сергей Фурса.