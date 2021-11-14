Президент VR Capital Group о ситуации с еврооблигациями: Это может быть вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины

Ричард Дейтц: Всего 10 дней назад "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией Фото: epravda.com.ua

"Всего 10 дней назад "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", – заявил Дейтц.

VR Capital Group – один из крупнейших западных инвесторов на украинском рынке облигаций.

Elementum Energy – крупнейший западный инвестор в украинский сектор возобновляемой энергетики.