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В Минэнергетики Украины представили нового и.о. главы "Гарантированного покупателя"

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Кабмин назначил Вадима Улиду (на фото слева) и.о. главы ГП "Гарантированный покупатель"
Кабмин назначил Вадима Улиду (на фото слева) и.о. главы ГП "Гарантированный покупатель"
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 ноября представил коллективу государственного предприятия "Гарантированный покупатель" нового исполняющего обязанности директора Вадима Улиду, 13 ноября назначенного на эту должность Кабинетом Министров. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Первой задачей исполняющего обязанности руководителя предприятия будет обеспечение срочных выплат производителям "зеленой" электроэнергии средств, полученных от продажи "Укрэнерго" "зеленых" облигаций", – сообщил Галущенко.

Также Минэнерго инициировало создание межведомственной комиссии для анализа деятельности "Гарантированного покупателя" в сфере продажи электроэнергии, что, вероятно, и привело к убыткам предприятия.

Контекст:

Вадим Улида в 2001–2005 годах был заместителем директора евроинтеграционного департамента Министерства топлива и энергетики Украины, в 2014-м занимал должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. После увольнения возглавил общественную организацию "Высший совет энергоаудиторов и энергоменеджеров".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, который предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям превышала 630 млн грн.

13 ноября Кабинет Министров Украины сообщил, что увольнение руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка

Петриковец обещает обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников". 

Теги: Кабинет Министров, энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, Вадим Улида, еврооблигации, увольнение, Гарантированный покупатель, назначение
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