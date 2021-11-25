ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина намерена сохранить половину от $2,7 млрд МВФ в качестве буфера от будущих рисков – меморандум с фондом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украину помощь от МВФ поступила в августе
В Украину помощь от МВФ поступила в августе
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Половина средств, которые Украина получила в качестве помощи от Международного валютного фонда (МВФ), будет сохранена как буфер. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ, опубликованном 24 ноября Министерством финансов Украины.

"Мы использовали около половины недавно полученных СПЗ (специальных прав заимствования. – "ГОРДОН"), мы намерены сохранить остаток СПЗ как буфер против будущих рисков, что также помогает поддерживать наши цели относительно внешней стабильности", – говорится в документе.

В меморандуме указано , что Украина "на пути к выполнению запланированного дефицита бюджета на 2021 год, несмотря на недавнее давление на расходы".

"Налоговые поступления превысили запланированные показатели преимущественно за счет большего, чем ожидалось, роста цен на сырье и восстановления импорта, что позволило нам увеличить расходы путем двух пересмотров бюджета на 2021 год и направление этих средств на строительство и содержание дорог", – написано в нем.

Деньги от МВФ, которые должны были пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Украина получила в августе. Средства в размере $2,7 млрд поступили на счет Украины 23 августа.

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты. При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с Фондом в рамках программы stand-by, добавил глава Кабмина.

Контекст:

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

24 ноября деньги пришли в Украину, сообщили в Национальном банке.

Второй транш направят на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и поддержку финансовой системы Украины, сообщал президент Владимир Зеленский.


Теги: Украина, МВФ, экономика, бюджет, меморандум, кризис, деньги, финансирование, расходы, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Позорница", "Как будто грохнулась в конце". В сети спорят, упала ли Волочкова во время танца
"Сиси топ". Каменских оголила грудь
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
Дженнифер Лопес выступила в наряде украинского бренда на American Music Awards
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
  "Потрясающе вкусные". Лепешки с мясом. Легкий рецепт
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Сексапильная кошечка". Седокова позировала в платье, едва прикрывающем грудь
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"Кукла Барби из реальной жизни". Тайра Бэнкс восхитила сеть образом в вечернем платье
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Качественно, профессионально, мурашисто". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
"Как тебя не хотеть, черт побери?" Глюк'oZa засветила пятую точку в мокром секси-купальнике
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
  Маск провел презентацию в Zoom вместе с полуторагодовалым сыном. Ребенок расплакался, когда его увели из кабинета. Видео
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Красивая", "Столько нежности". Зибров показал дочь, которая работает у него концертным директором
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
"Малышка-вкусняшка", "Как кошка". Звезда "Сватов" Кошмал снялась голой
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (977139)
2
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (131669)
3
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (87465)
4
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (78485)
5
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (72407)
6
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (60729)
7
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (55962)
8
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (50379)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS