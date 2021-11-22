Бенефициары конвертцентров, где оседает прибыль от "скруток", неизменны и при Любченко, и при Марченко – СМИ

Автор статьи под заголовком "Уходят в тень. Кто взял под контроль "скрутки" после увольнения Любченко" Александр Хищенко считает, что отсутствие каких-либо отчетов о борьбе со "скрутками" – механизмом взаимозачета налоговых обязательств одних компаний путем "покупки" (как правило, фиктивного) налогового кредита у других с использованием конвертационных центров и фирм-однодневок – можно считать подтверждением, что чиновников устраивает нынешнее положение дел. Объем этого "рынка" агентство оценивает в 30–60 млрд грн в год.

"Когда [Игоря] Уманского на посту министра сменил Сергей Марченко, для многих посвященных участников рынка это стало "звоночком" относительно того, в какую сторону качнется маятник. И действительно, именно при Марченко и Любченко, которого министр пролоббировал на пост кризисного главы ГНС, скрутки не просто не сократились, но существенно прибавили в масштабах. Поначалу и Любченко, и Марченко активно комментировали тему "скруток", отмечая, что ситуация находится под контролем. Более того, министр даже называл цифры в 50 млрд грн и 15–20%, которые якобы удалось дополнительно привлечь в бюджет за счет некой "борьбы" со "скрутками" (в чем она состояла, так и не было сказано). Природу происхождения таких перевыполнений бюджета впоследствии неоднократно разоблачали. Если коротко, то она заключается в регулярном занижении прогнозов, а не в успехах в работе с теневыми схемами", – отметил журналист.

Призывы министра к правоохранителям взяться, наконец, за "скрутки" и найти ответственных он считает просто скрытым сигналом участника рынка о том, кто на самом деле взял под контроль всю схему.

"Имена называли как журналисты, так и народные депутаты с трибуны парламента: министр финансов Марченко, действующий на тот момент глава ГНС Алексей Любченко, дальше – заместители главы ГНС, руководители профильных департаментов, советники и т.д. Например, бывший глава ГФС и Фонда госимущества, а впоследствии советник Любченко Игорь Билоус оказался штатным "рекрутером" компаний, которые "скручивали" НДС вместе Государственной продовольственной зерновой корпорацией, – пишет автор. – Открытым остается также вопрос, какую "инфраструктуру" передал Любченко. По одной из версий, поскольку и. о. главы ГНС Евгений Олейников является на 100% человеком Любченко, как и его советник Игорь Билоус, якобы напрямую задействованные координации схемы "скруток", их от этого процесса могут отстранить".

Но есть и другая версия, отмечает Хищенко, согласно которой Марченко якобы оставил в советниках по "скруткам" и Любченко, и Олейникова, сейчас проводящих операции с максимальной осторожностью, не используя больших объемов на компаниях, которые уже попадали "на радары" налоговых органов.

"Более того, обсуждается вопрос формального снижения объемов "скруток", чтобы "борьбу" можно было оценить в цифрах. Это, среди прочего, должно вызывать у народных депутатов было больше доверия к действиям Минфина накануне голосования за бюджет на следующий год во втором чтении. Обе версии участниками рынка рассматриваются как "рабочие", поскольку министр финансов, по всей видимости, максимально сократил количество контактов по этой теме с непосвященными людьми. Впрочем, в начале декабря, когда появятся новые сводки об объемах "скруток" за три месяца осени, скорее всего, станет понятно, что усилия не увенчались успехом и что ключевые бенефициары конвертцентров, на которых и оседает основная "прибыль" от уклонения от уплаты налогов, остались неизменными как при Любченко, так и при Марченко", – заявил журналист.