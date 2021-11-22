ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бенефициары конвертцентров, где оседает прибыль от "скруток", неизменны и при Любченко, и при Марченко – СМИ

Сергей Марченко возглавляет Минфин с 30 марта 2020 года
Сергей Марченко возглавляет Минфин с 30 марта 2020 года
Фото: rbc.ua

С момента отставки первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко прошло три недели, и бизнес начинал подавать сигналы, что система многомиллиардных "скруток" НДС по-прежнему не ликвидирована, а просто "перенастроилась" под нового главу министерства Сергея Марченко, утверждает агентство "РБК-Украина".

Автор статьи под заголовком "Уходят в тень. Кто взял под контроль "скрутки" после увольнения Любченко" Александр Хищенко считает, что отсутствие каких-либо отчетов о борьбе со "скрутками" – механизмом взаимозачета налоговых обязательств одних компаний путем "покупки" (как правило, фиктивного) налогового кредита у других с использованием конвертационных центров и фирм-однодневок – можно считать подтверждением, что чиновников устраивает нынешнее положение дел. Объем этого "рынка" агентство оценивает в 30–60 млрд грн в год.

"Когда [Игоря] Уманского на посту министра сменил Сергей Марченко, для многих посвященных участников рынка это стало "звоночком" относительно того, в какую сторону качнется маятник. И действительно, именно при Марченко и Любченко, которого министр пролоббировал на пост кризисного главы ГНС, скрутки не просто не сократились, но существенно прибавили в масштабах. Поначалу и Любченко, и Марченко активно комментировали тему "скруток", отмечая, что ситуация находится под контролем. Более того, министр даже называл цифры в 50 млрд грн и 15–20%, которые якобы удалось дополнительно привлечь в бюджет за счет некой "борьбы" со "скрутками" (в чем она состояла, так и не было сказано). Природу происхождения таких перевыполнений бюджета впоследствии неоднократно разоблачали. Если коротко, то она заключается в регулярном занижении прогнозов, а не в успехах в работе с теневыми схемами", – отметил журналист.

Призывы министра к правоохранителям взяться, наконец, за "скрутки" и найти ответственных он считает просто скрытым сигналом участника рынка о том, кто на самом деле взял под контроль всю схему.

"Имена называли как журналисты, так и народные депутаты с трибуны парламента: министр финансов Марченко, действующий на тот момент глава ГНС Алексей Любченко, дальше – заместители главы ГНС, руководители профильных департаментов, советники и т.д. Например, бывший глава ГФС и Фонда госимущества, а впоследствии советник Любченко Игорь Билоус оказался штатным "рекрутером" компаний, которые "скручивали" НДС вместе Государственной продовольственной зерновой корпорацией, – пишет автор. – Открытым остается также вопрос, какую "инфраструктуру" передал Любченко. По одной из версий, поскольку и. о. главы ГНС Евгений Олейников является на 100% человеком Любченко, как и его советник Игорь Билоус, якобы напрямую задействованные координации схемы "скруток", их от этого процесса могут отстранить".

Но есть и другая версия, отмечает Хищенко, согласно которой Марченко якобы оставил в советниках по "скруткам" и Любченко, и Олейникова, сейчас проводящих операции с максимальной осторожностью, не используя больших объемов на компаниях, которые уже попадали "на радары" налоговых органов.

"Более того, обсуждается вопрос формального снижения объемов "скруток", чтобы "борьбу" можно было оценить в цифрах. Это, среди прочего, должно вызывать у народных депутатов было больше доверия к действиям Минфина накануне голосования за бюджет на следующий год во втором чтении. Обе версии участниками рынка рассматриваются как "рабочие", поскольку министр финансов, по всей видимости, максимально сократил количество контактов по этой теме с непосвященными людьми. Впрочем, в начале декабря, когда появятся новые сводки об объемах "скруток" за три месяца осени, скорее всего, станет понятно, что усилия не увенчались успехом и что ключевые бенефициары конвертцентров, на которых и оседает основная "прибыль" от уклонения от уплаты налогов, остались неизменными как при Любченко, так и при Марченко", – заявил журналист.

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял Госналоговую службу. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а "большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением", когда узнали о его вероятном уходе. Кроме того, СМИ сообщали о возможной причастности Любченко к "скруткам". 2 ноября Любченко написал заявление об увольнении. Рада проголосовала за его отставку 3 ноября.

Марченко возглавляет Минфин с 30 марта 2020 года. Его предшественник на этом посту, Игорь Уманский, продержался меньше месяца. Марченко – бывший заместитель министра финансов (2016–2018), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.

В декабре 2020 года и в апреле 2021-го в Раде регистрировали проекты постановления об увольнении Марченко. В сессионном зале эти документы не рассматривались.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в прошлом году обвинял Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Теги: налоги, экономика, бюджет, Министерство финансов, ГФС, финансы, Сергей Марченко, Алексей Любченко, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
"Шикарнейшая женщина! Пожар. Космос!", "Вау, не узнать". Ани Лорак показала роскошные формы в латексе
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
  "Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
"Блин, что за обрубки?!" Волочкова напугала подписчиков своими ступнями
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Красивая, сильная женщина". Катя Осадчая оголила декольте и обнажила ноги
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
"Какая-то странная Аллегрова", "Укупнику стоит напрячься". Собчак заставила сеть "трепетать" от новой прически
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
Ястремская похвасталась длинными ногами в юбке с разрезом до бедра
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
"Горячая Леся, кипяток", "Мужик сзади в шоке". Никитюк впечатлила сеть элегантным образом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (248024)
2
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (193896)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (139261)
4
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру (105972)
5
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (99042)
6
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (85711)
7
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (77732)
8
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (75778)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS