Марченко рассказал, на каком курсе гривны к доллару основан проект госбюджета на 2022 год

Также среди других макроэкономических показателей, на которых основан проект, – инфляция 6,2%, рост ВВП 3,9%, средняя зарплата – 15 258 грн.

Контекст:

Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно украинскому законодательству, до 15 сентября документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады.

Госбюджет на 2021 год был основан на прогнозе курса гривны к доллару на уровне 29,1 грн/$.