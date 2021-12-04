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"Достаточно месседжа от президента". Глава Минфина рассказал, как готовили проект госбюджета Украины

Марченко: Мы проговариваем бюджет с президентом
Марченко: Мы проговариваем бюджет с президентом
Фото: mof.gov.ua

В ходе подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2022 год учитывались пожелания президента Владимира Зеленского. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил Общественному в интервью, которое было опубликовано 3 декабря.

"Те задачи, которые ставит президент Украины, конечно, являются дорожной картой для правительства, для коалиции в Верховной Раде, и поэтому они обычно находят отражение в бюджете. То есть здесь не нужно прямое указание, достаточно месседжа от президента, что эти меры должны быть обеспечены", – сказал он.

Глава Минфина отметил, что предварительно "могут быть дискуссии, ведь в целом те задачи, которые ставит президент Украины, – они потом транслируются в бюджетные программы".

"Мы проговариваем бюджет с президентом и он активный участник бюджетного процесса, он интересуется, как обеспечена та или иная сфера. В частности, увеличение зарплат медикам – это была инициатива президента, и когда мы готовили бюджет, мы уже готовили бюджет с пониманием того, что эту сферу мы должны обеспечить", – объяснил Марченко.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год.

Теги: госбюджет, бюджет, Владимир Зеленский, финансы, президент, Сергей Марченко, Минфин
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