"Достаточно месседжа от президента". Глава Минфина рассказал, как готовили проект госбюджета Украины

"Те задачи, которые ставит президент Украины, конечно, являются дорожной картой для правительства, для коалиции в Верховной Раде, и поэтому они обычно находят отражение в бюджете. То есть здесь не нужно прямое указание, достаточно месседжа от президента, что эти меры должны быть обеспечены", – сказал он.

Глава Минфина отметил, что предварительно "могут быть дискуссии, ведь в целом те задачи, которые ставит президент Украины, – они потом транслируются в бюджетные программы".

"Мы проговариваем бюджет с президентом и он активный участник бюджетного процесса, он интересуется, как обеспечена та или иная сфера. В частности, увеличение зарплат медикам – это была инициатива президента, и когда мы готовили бюджет, мы уже готовили бюджет с пониманием того, что эту сферу мы должны обеспечить", – объяснил Марченко.